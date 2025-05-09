Юрій Іллєнко, якому 9 травня могло б виповнитися 89 років, зробив чималий внесок у розвиток українського кіно. З нагоди його дня народження Кіно 24 підготувало добірку фільмів, які варто подивитися.

До слова 10 найпопулярніших фільмів, які закохали у себе українців по всьому світу

"Криниця для спраглих" (1965)

Фільм розповідає про діда Левка, якого залишила його сім'я. Він доглядає за сільською криницею та мріє про те, що його рідні повернуться. Утомившись, Левко готується до смерті. Аж тут сім'я повертається до села.



Фільми Юрія Іллєнка / Фото "Довженко-Центр"

Це дебютний фільм для Юрія Іллєнка як для режисера, що може відгукуватися навіть теперішньому поколінню. Адже одна з ідей – міграція молоді з села до міста. Стрічку зняли у 1965, але показали лише через понад 20 років через заборони та критику з боку радянської влади. Сценаристом був Іван Драч.

"Вечір на Івана Купала" (1969)

Між юним селянином Петром та донькою його хазяїна виникають почуття. Та батько не хоче віддавати дівчину заміж за наймита. Засмучений Петро йде в шинок, де зустрічається з Басаврюком, якого вважають дияволом. Басаврюк пропонує хлопцю угоду, яка допоможе йому одружитися з коханою.



Фільми Юрія Іллєнка / Фото "Довженко-Центр"

Новаторський фільм, де використали колір для розкриття авторського задуму, зняли з екранів через рішення міністра культури СРСР. 18 років стрічку не показували, однак її незвичні рішення змогли помітити за кордоном. У 1967 році дирекція Венеційського кінофестивалю запрошувала Іллєнка взяти участь.

"Білий птах з чорною ознакою" (1971)

Події фільму відбуваються навколо гуцульської сім'ї Дзвонарів у 1937 році, які живуть у бідному селі на Буковині.

Троє старших синів закохуються у доньку священника. Але жодного з них не чекає щасливий фінал.



Фільми Юрія Іллєнка / Фото "Довженко-Центр"

Цей фільм став дебютом у кіно для Богдана Ступки, який зіграв одного з братів. Головним героєм став воїн УПА, до того ж стрічка по-особливому зображала захід України, що знову розлютило владу. Іллєнка від суду врятувало лише те, що українське кіно дуже любив Петро Шелест – секретар ЦК.

"Молитва за гетьмана Мазепу" (2001)

Іван Мазепа навіть у труні лякав російського царя Пєтра I. Він на межі божевілля з'являється біля поховання, щоб знищити все, що залишилось у пам'ять про гетьмана. Та тепер Мазепа повстає з могили, щоб розповісти ворогу історію свого життя.



Фільми Юрія Іллєнка / Фото "Довженко-Центр"

Це остання стрічка Юрія Іллєнка. Його називають перший повнометражним, а також високобюджетним фільмом незалежної України, адже на нього витратили 12 мільйонів гривень. Робота знову викликала скандал, хоч сам Іллєнко казав, що фільм є мистецьким, а не політичним.