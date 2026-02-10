3 культовых фильма, которые должен увидеть каждый

Смотреть фильмы вечером после работы – хорошая идея. Можно устроить киновечер как в одиночку, так и друзьями или родными.

В материале 24 Канала читайте о фильмах, которые должен увидеть каждый. Не пропустите сегодняшнюю подборку.

Какие фильмы должен посмотреть каждый?

"Побег из Шоушенка" (1994)

Рейтинг IMDb: 9.3/10

События фильма разворачиваются в 1947 году – во времена грабежей, убийств и денежных махинаций в США. Успешного банкира Энди Дюфрейна обвиняют в убийстве жены и ее любовника, однако он невиновен. Мужчина получает два пожизненных срока заключения и попадает в одну из самых мрачных тюрем Новой Англии – Шоушенк.

Энди имеет дело с жестокими охранниками и заключенными, поэтому решает сбежать. Ему помогает Ред, который также мечтает о свободе.

"Побег из Шоушенка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Форрест Гамп" (1993)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

Это история о Форресте Гампе, который имеет определенные физические недостатки и не отличается высоким интеллектом, из-за чего парня постоянно травили. Когда он повзрослел, то попал в сборную All-American. В 1996 году главный герой закончил колледж, пошел в армию и начал службу во Вьетнаме. Впоследствии он занялся бизнесом.

С Форрестом происходит много невероятных событий, также он встречается с выдающимися людьми, в частности с Джоном Фицджеральдом Кеннеди, Линдоном Джонсоном и Ричардом Никсоном – президентами США.

"Форрест Гамп": смотрите онлайн трейлер фильма

"Общество мёртвых поэтов" (1989)

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Учитель английского языка Джон Китинг начинает работать в подготовительной школе для мальчиков, в которой придерживаются давних традиций и высоких стандартов. Мужчина использует необычные методы, чтобы помочь ученикам, на которых давят родители и в школе.

"Общество мёртвых поэтов": смотрите онлайн трейлер фильма