Які фільми повинен подивитися кожен?

"Втеча з Шоушенка" (1994)

Рейтинг IMDb: 9.3/10

Події фільму розгортаються у 1947 році – у часи грабежів, убивств і грошових махінацій у США. Успішного банкіра Енді Дюфрейна звинувачують у вбивстві дружини та її коханця, однак він невинний. Чоловік отримує два довічних терміни ув'язнення і потрапляє в одну з найпохмуріших в'язниць Нової Англії – Шоушенк.

Енді має справу з жорстокими охоронцями та ув'язненими, тому вирішує втекти. Йому допомагає Ред, який також мріє про свободу.

"Форрест Ґамп" (1993)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

Це історія про Форреста Ґампа, який має певні фізичні вади й не вирізняється високим інтелектом, через що хлопця постійно цькували. Коли він подорослішав, то потрапив у збірну All-American. У 1996 році головний герой закінчив коледж, пішов в армію та розпочав службу у В'єтнамі. Згодом він зайнявся бізнесом.

З Форрестом стається багато неймовірних подій, також він зустрічається з видатними людьми, зокрема з Джоном Фіцджеральдом Кеннеді, Ліндоном Джонсоном і Річардом Ніксоном – президентами США.

"Спілка мертвих поетів" (1989)

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Учитель англійської мови Джон Кітінг починає працювати у підготовчій школі для хлопчиків, у якій дотримують давніх традицій та високих стандартів. Чоловік використовує незвичні методи, щоб допомогти учням, на яких тиснуть батьки та у школі.

