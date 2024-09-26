В мире кинематографа существуют фильмы, которые оказали огромное влияние не только на отдельных зрителей и их жизненные истории, но и на само развитие киноиндустрии. Эти ленты стали настоящими вехами в истории кино, они изменили подход к съемкам, расширили границы художественного воображения и оставили след в культуре.

Среди них есть как классические, проверенные временем работы, так и новейшие, всем нам хорошо известные фильмы. В этом материале вы узнаете, какие культовые ленты попали в этот список и какие фильмы изменили мир кино навсегда, открыв новые горизонты для будущих поколений создателей и зрителей.

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10 культовых фильмов, которые навсегда изменили мировой кинематограф

"Гражданин Кейн"

Фильм Орсона Уэллса, который установил новые стандарты в кинематографии. Его влияние на дальнейшее развитие кино трудно переоценить, и он часто называется одним из лучших фильмов всех времен.

Американский институт киноискусства признал "Гражданина Кейна" лучшим фильмом США за последние 100 лет в 1997 и 2007 годах. Британский институт киноискусств, проведя опрос среди кинокритиков и режиссеров, также назвал его лучшим фильмом всех времен. Лента часто возглавляет подобные рейтинги. В 1989 году ее включили в Национальный реестр кинофильмов США как произведение, имеющее историческую, культурную или эстетическую ценность.

"Гражданин Кейн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Психо"

Культовый триллер Альфреда Хичкока, который перевернул представление о жанре ужасов и триллеров. Незабываемая сцена в душе, необычное построение сюжета и тонкая психологическая игра героев сделали этот фильм классикой мирового кино.

"Психо": смотрите онлайн трейлер фильма

"На последнем дыхании"

Фильм Жана-Люка Годара стал символом французской новой волны. Его экспериментальный подход к монтажу, съемки и диалогам изменил представление о кинематографе как искусстве и открыл новые возможности для самовыражения режиссеров.

Известный американский кинокритик Роджер Эберт назвал "На последнем дыхании" лучшим дебютом в истории кино со времен "Гражданина Кейна".

"На последнем дыхании": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ночь живых мертвецов"

Культовый фильм, снятый режиссером Джорджем Ромеро, стал настоящей сенсацией своего времени. Его успех в кинотеатрах под открытым небом был огромным, и он быстро завоевал расположение зрителей.

Эта лента положила начало новому поджанру в фильмах ужасов – фильмы про зомби. Хотя в самом фильме слово "зомби" ни разу не звучит, вместо него используется термин "упырь" (ghoul). Несмотря на это, фильм установил основы для будущих картин о зомби, значительно повлияв на развитие жанра.

"Ночь живых мертвецов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Экзорцист"

Один из самых страшных фильмов ужасов в кинематографе. Уильям Фридкин создал картину, которая пугала и шокировала аудиторию своей темой одержимости демонами, поставив новый стандарт в жанре ужасов и проложив путь для многочисленных фильмов о сверхъестественном.

"Экзорцист": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в этом списке стоит отметить следующие фильмы:

"Челюсти"

"Титаник"

"Горбатая гора"

"Железный человек"

"Аватар"

Каждый из этих фильмов повлиял на индустрию по-своему, изменив жанровые границы, технические возможности и представление о том, что кино может достичь.