Разрушили все правила: 5 фильмов, которые изменили кинематограф

Большое количество высокорейтинговых классических фильмов обычно придерживается определенных норм – речь идет о структуре или типичные линии в сюжете или операторская работа. Впрочем, в мире кино есть также множество креативных создателей, которые выходят за пределы и разрушают правила.

Новаторские идеи в кино, как и любой другой сфере, позволяют развиваться дальше и предлагать зрителю что-то кардинально другое, пишет 24 Канал со ссылкой на Collider. Узнавайте о тех фильмах, которые изменили индустрию и стали одними из лучших лент всех времен.

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"Семь самураев"

Бессмертная классика изображает горное село, к которому подходят бандиты. Фермеры просят совета у сельского старца и мельника. Тот советует им нанять самураев, чтобы защитить деревню.

"Семь самураев": смотрите трейлер онлайн

Считается, что классический сюжетный троп, когда лидер собирает команду для важного задания, происходит именно из этого фильма. Лента не только опередила время, но и открыла миру японское кино и вдохновила других создателей на создание боевиков. Это один из лучших фильмов всех времен с убедительной историей и безупречными актерами.

"Челюсти" (1995)

Триллер Стивена Спилберга рассказывает о белой акуле-убийце, которая внезапно появляется в прибрежных водах возле острова Эмити. Там расположен курортный городок, где отдыхает множество людей. На поиски акулы отправляется трое храбрых мужчин.

"Челюсти": смотрите трейлер онлайн

"Челюсти" – это не просто фильм, а первый летний блокбастер. Лента изменила привычное представление людей о кино и вдохновила других на многочисленные фильмы и сериалы с подобной атмосферой.

"Матрица" (1999)

Лента показывает будущее, в котором люди вынужденно подключены восставшими машинами к Матрице. Это компьютерная программа, симулирующая действительность. Так машины получают из людей энергию. Хакер Нео должен узнать, что такое настоящий мир – он стремится освободить человечество.

"Матрица": смотрите трейлер онлайн

Этот фильм одним из первых поднял тему зависимости человечества от технологий и рутинности жизни. В ленте применили ранее не виданные последовательности в сюжете и нестандартную операторскую работу.

"Психо" (1960)

Один из лучших фильмов ужасов показывает жизнь секретарши Марион, которая ворует деньги босса и начинает новую жизнь, однако боится разоблачения. Девушка останавливается в отеле, владельцем которого является скромный юноша Норман Бейтс. Разговор с добрым и терпеливым парнем убеждает Марион вернуться, но в ту же ночь ее убивают.

"Психо": смотрите трейлер онлайн

Эта лента стала шаблоном для фильмов ужасов. Она часто цитируется и упоминается в киноиндустрии.

"Все всегда и одновременно" (2022)

Фильм рассказывает о Эвелин Вонг – женщину из Китая, которая живет в маленькой квартире в США, владеет убыточной прачечной и едва сводит концы с концами. Судьба испытывает ее раз за разом, но вдруг Эвелин понимает, что может перемещаться параллельными вселенными.

"Все всегда и одновременно": смотрите трейлер онлайн

Фильм расширил представление о жанрах, исследуя сразу несколько из них – научную фантастику, боевые искусства и драму, а также поднял важные темы, такие как психологическое здоровье, сложности в отношениях и эмиграцию. Лента сумела поразить зрителя и дала другим создателям вдохновение выходить за пределы.