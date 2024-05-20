Фильмы по-разному влияют на людей: позволяют смеяться, с ними можно поплакать, над ними можно задуматься. А есть такие, которые могут нас мотивировать на работу, поэтому именно о таких кинолентах расскажет Кино 24.

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"Дьявол носит Прада"

По сюжету, девушка из провинции Энди приезжает в Нью-Йорк с мечтой стать журналисткой. И ее желаемой работой является место в престижном глянцевом журнале "Подиум". Несмотря на то, что девушка наслушалась о себе гору неприятных вещей, она все же получает должность помощницы изысканной Миранды Пристли, которая является деспотичным редактором журнала. Однако, девушка еще не знает, что эта новая работа подбросит ей испытания, но сможет ли она их пройти? и понравится ли ей все это "сладкая" жизнь"?

"Дьявол носит Прада": смотрите онлайн трейлер фильма

"Повар на колесах"

По сюжету, карьера успешного шеф-повара Карла Каспера была неожиданно уничтожена. Мужчина устраивает истерику в полном людей ресторане знаменитому фуд-блогеру, который написал просто ужасную рецензию на Карла.

Однако мужчина не знал, что его сняли на видео, которое быстро попадает на YouTube, а сам Карл на биржу труда. Довольно долго он ждал новых предложений, поэтому не получив положительного ответа он решает начать все с самого начала и открывает собственную закусочную в передвижном фургоне.

Помогать в этом нелегком деле Карл берет собственного десятилетнего сына, которого после развода видел редко, и отправляется ездить по южным штатам. Такие поездки и работа, которая ему нравится делают мужчину счастливым человеком.

"Повар на колесах": смотрите онлайн трейлер фильма

"Волк с Уолл-стрит"

По сюжету, Джордан Белфорт устраивается работать брокером в успешный инвестиционный банк, который вскоре закрывается. По совету своей жены он находит новое место работы. По сравнению с предыдущим крупным банком – это довольно незаметное заведение, которое занимается продажей мелких акций. Мужчина обладает определенным шармом и настойчивостью. Джордан точно знает как надо общаться с клиентами и он быстро становится главным по продажам в офисе. Его успех и знакомство с соседом Донни вдохновляет Белфорта открыть собственную фирму. Вскоре его жизнь приобретает совершенно новые краски. Но, надолго ли так будет и приведет ли это к добру?

"Волк с Уолл-стрит": смотрите онлайн трейлер фильма

Также замечательным мотиватором, который настроит на работу, будет фильм "Социальная сеть" и "Человек, который изменил все".

Выбирайте любую ленту из подборки и получайте дозу мотивации, которая поможет настроиться на рабочую неделю.