Фільми по-різному впливають на людей: дозволяють сміятися, з ними можна поплакати, над ними можна задуматися. А є такі, які можуть нас мотивувати на роботу, тож саме про такі кінострічки розповість Кіно 24.

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"Диявол носить Прада"

За сюжетом, дівчина з провінції Енді приїжджає до Нью-Йорку із мрією стати журналісткою. Та її бажаною роботою є місце в найпрестижнішому глянцевому журналі "Подіум". Попри те, що дівчина наслухалася про себе гору неприємних речей, вона все ж отримує посаду помічниці вишуканої Міранди Прістлі, яка є деспотичним редактором журналу. Однак, дівчина ще не знає, що ця нова робота підкине їй випробування, але чи зможе вона їх пройти? та чи сподобається їй те все "солодке" життя"?

"Диявол носить Прада": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кухар на колесах"

За сюжетом, кар'єра успішного шеф-кухаря Карла Каспера була неочікувано знищено. Чоловік влаштовує істерику в повному людей ресторані знаменитому фуд-блогеру, який написав просто жахливу рецензію на Карла.

Однак чоловік не знав, що його зняли на відео, яке швидко потрапляє на YouTube, а сам Карл на біржу праці. Досить довго він чекав нових пропозицій, тож не отримавши позитивної відповіді він вирішує почати все з самого початку та відкриває власну закусочну в пересувному фургоні.

Допомагати в цій нелегкій справі Карл бере власного десятирічного сина, якого після розлучення бачив рідко, і відправляється їздити південними штатами. Такі поїздки та робота, яка йому подобається роблять чоловіка щасливою людиною.

"Кухар на колесах": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вовк з Уолл-стріт"

За сюжетом, Джордан Белфорт влаштовується працювати брокером в успішний інвестиційний банк, який незабаром закривається. За порадою своєї дружини він знаходить нове місце роботи. Порівняно з попереднім великим банком – це доволі непомітний заклад, який займається продажем дрібних акцій. Чоловік володіє певним шармом і наполегливістю. Джордан точно знає як треба спілкуватися з клієнтами і він швидко стає головним з продажу в офісі. Його успіх та знайомство з сусідом Донні надихає Белфорта відкрити власну фірму. Незабаром його життя набуває абсолютно нових фарб. Та, чи надовго так буде і чи приведе це до добра?

"Вовк з Уолл-стріт": дивіться онлайн трейлер фільму

Також чудовим мотиватором, який налаштує на роботу, буде фільм "Соціальна мережа" та "Людина, яка змінила все".

Обирайте будь-яку стрічку із добірки та отримуйте дозу мотивації, яка допоможе налаштуватися на робочий тиждень.