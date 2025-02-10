24 Канал подготовил подборку кинолент, которые заставят переосмыслить свои цели. После просмотра этих фильмов вам захочется начать писать новую главу своей жизни.

Не пропустите 4 легендарных фильма о любви, которые стали самыми популярными в истории кино

"Есть, молиться, любить" (2010)

У Элизабет Гилберт есть все – карьера, дом и отношения. Женщина должна была бы быть счастливой, но внутри чувствует пустоту. Элизабет больше не может терпеть свою скучную жизнь, поэтому начинает искать настоящую себя. Героиня отправляется в путешествие в Италию, Индию и Индонезию, потому что верит, что способна начать все с чистого листа и найти душевную гармонию.

"Есть, молиться, любить": смотрите трейлер фильма онлайн

"Стажер" (2015)

70-летний вдовец, по имени Бен, уже устал от жизни на пенсии. Мужчина устраивается на работу в онлайн-издание, которое пишет о моде и стиле. Он начинает свою стажировку под руководством молодой и амбициозной руководительницы Джулс. Герои должны научиться работать вместе, несмотря на большую разницу в возрасте и взглядах на жизнь.

"Стажер": смотрите трейлер фильма онлайн

"1+1" (2011)

Состоятельный аристократ Филипп пострадал в результате несчастного случая. С тех пор тело мужчины стало парализованным, поэтому теперь он прикован к постели. Филипп ищет помощника, который бы за ним ухаживал. Однажды в дом приходит молодой парень Дрисс, который только вышел из тюрьмы. Неожиданно Филипп берет мужчину, который совсем не похож его коллег, на работу. Парень быстро налаживает дружеские отношения с боссом и пытается вернуть ему жажду жизни.

"1+1": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы могут стать мощной мотивацией для изменений. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!