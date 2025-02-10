24 Канал підготував добірку кінострічок, які змусять переосмислити свої цілі. Після перегляду цих фільмів вам захочеться почати писати новий розділ свого життя.

Не пропустіть 4 легендарні фільми про любов, які стали найпопулярнішими в історії кіно

"Їсти, молитися, кохати" (2010)

В Елізабет Гілберт є все – кар'єра, дім і стосунки. Жінка мала б бути щасливою, але всередині відчуває порожнечу. Елізабет більше не може терпіти своє нудне життя, тому починає шукати справжню себе. Героїня вирушає в подорож в Італію, Індію та Індонезію, бо вірить, що здатна розпочати все з чистого аркуша та знайти душевну гармонію.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться трейлер фільму онлайн

"Стажер" (2015)

70-річний вдівець, на ім'я Бен, вже втомився від життя на пенсії. Чоловік влаштовується на роботу до онлайн-видання, яке пише про моду й стиль. Він починає своє стажування під керівництвом молодої та амбітної керівниці Джулс. Герої мають навчитися працювати разом, попри велику різницю у віці та поглядах на життя.

"Стажер": дивіться трейлер фільму онлайн

"1+1" (2011)

Заможний аристократ Філіп постраждав у результаті нещасного випадку. Відтоді тіло чоловіка стало паралізованим, тому тепер він прикутий до ліжка. Філіп шукає помічника, який би за ним доглядав. Одного разу в будинок приходить молодий хлопець Дрісс, який тільки вийшов з в'язниці. Несподівано Філіп бере чоловіка, який зовсім не схожий його колег, на роботу. Хлопець швидко налагоджує дружні стосунки з босом і намагається повернути йому жагу до життя.

"1+1": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми можуть стати потужною мотивацією для змін. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!