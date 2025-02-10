3 лучших фильма для тех, кто хочет изменить свою жизнь

Иногда кажется, что жизнь стоит на паузе. Для того чтобы сделать первый шаг к чему-то новому, стоит лишь найти вдохновение в искренней истории, трогательном фильме или примере главного героя, который не боится рисковать.

24 Канал подготовил подборку кинолент, которые заставят переосмыслить свои цели. После просмотра этих фильмов вам захочется начать писать новую главу своей жизни.

Не пропустите 4 легендарных фильма о любви, которые стали самыми популярными в истории кино

"Есть, молиться, любить" (2010)

У Элизабет Гилберт есть все – карьера, дом и отношения. Женщина должна была бы быть счастливой, но внутри чувствует пустоту. Элизабет больше не может терпеть свою скучную жизнь, поэтому начинает искать настоящую себя. Героиня отправляется в путешествие в Италию, Индию и Индонезию, потому что верит, что способна начать все с чистого листа и найти душевную гармонию.

"Есть, молиться, любить": смотрите трейлер фильма онлайн

"Стажер" (2015)

70-летний вдовец, по имени Бен, уже устал от жизни на пенсии. Мужчина устраивается на работу в онлайн-издание, которое пишет о моде и стиле. Он начинает свою стажировку под руководством молодой и амбициозной руководительницы Джулс. Герои должны научиться работать вместе, несмотря на большую разницу в возрасте и взглядах на жизнь.

"Стажер": смотрите трейлер фильма онлайн

"1+1" (2011)

Состоятельный аристократ Филипп пострадал в результате несчастного случая. С тех пор тело мужчины стало парализованным, поэтому теперь он прикован к постели. Филипп ищет помощника, который бы за ним ухаживал. Однажды в дом приходит молодой парень Дрисс, который только вышел из тюрьмы. Неожиданно Филипп берет мужчину, который совсем не похож его коллег, на работу. Парень быстро налаживает дружеские отношения с боссом и пытается вернуть ему жажду жизни.

"1+1": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы могут стать мощной мотивацией для изменений. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!