Чтобы попрощаться с летом: 3 фильма, которые подарят лучшие впечатления в последние дни отдыха

Чтобы попрощаться с теплым и ярким летом, предлагаем три особенных фильма, которые подарят незабываемые впечатления и прекрасно дополнят последние дни вашего отдыха. Эти ленты наполнены эмоциями и яркими красками этой жаркой поры.

Эти фильмы помогут вам задержать летнее настроение еще на немного дольше и сделать последние дни отдыха незабываемыми. В материале Кино 24 смотрите подборку и выбирайте фильм для просмотра.

Советуем 4 высокорейтинговые детективы, которые держат в напряжении до последнего

"Самое длинное путешествие"

История разворачивается вокруг двух любовных линий, одна из которых происходит в наши дни, а другая переносит нас на поколение раньше. В центре современной сюжетной линии – отношения Люка и Софи, которые охвачены пылкой страстью. Их любовь вспыхивает настолько сильно, что любая попытка отступить может привести к боли и разочарованию. Люк, бывший чемпион родео, решает вернуться к любимому делу, что становится для Софи серьезным испытанием.

"Самое длинное путешествие": смотрите онлайн трейлер фильма

Она безумно влюблена в Люка, который стал для нее самым важным человеком, однако страх потерять любимого и постоянный риск, связанный с его опасной профессией, заставляют ее разрываться между сердцем и рациональными решениями. Как студентка колледжа, Софи стремится построить свое будущее, но ее любовь к Люку бросает вызов ее планам.

В этот сложный момент жизни пары все меняется, когда они встречают пожилого мужчину, по имени Айра. Он делится с ними своей собственной историей любви, которая происходила на поколение раньше.

"Грязные танцы"

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис, которую все называют Бэби, проводит каникулы с родителями в элитном курортном отеле. Она – наивная, невинная девушка из состоятельной семьи, привыкшая к комфорту и защищенности. Жизнь Беби кажется идеальной: перед ней открыты все возможности, ее любят родители, а будущее кажется безоблачным. Однако все меняется, когда она знакомится с Джони – харизматичным и привлекательным профессиональным танцором.

"Грязные танцы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вики Кристина Барселона"

Сюжет фильма разворачивается в живописной Барселоне, где испанский художник, по имени Хуан Антонио вступает в романтическую связь с двумя американскими туристками – Вики и Кристиной, которые приехали в Испанию на летний отдых. Вики – здравомыслящая и прагматичная девушка, которая готовится к браку, а Кристина – ее полная противоположность, страстная и авантюрная, постоянно ищет новых эмоций и впечатлений.

"Вики Кристина Барселона": смотрите онлайн трейлер фильма

Их знакомство с Хуаном Антонио становится началом сложного любовного треугольника, который полон неожиданных поворотов. Отношения между тремя героями набирают обороты, однако все осложняется, когда в их жизнь снова врывается бывшая возлюбленная художника – темпераментная и непредсказуемая Мария-Элена. Она не может смириться с прошлым и делает все возможное, чтобы повлиять на новые отношения Хуана.