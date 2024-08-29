Ці фільми допоможуть вам затримати літній настрій ще на трохи довше і зробити останні дні відпочинку незабутніми. У матеріалі Кіно 24 дивіться добірку та обирайте фільм для перегляду.

Радимо 4 високорейтингові детективи, які тримають в напрузі до останнього

"Найдовша подорож"

Історія розгортається навколо двох любовних ліній, одна з яких відбувається в наші дні, а інша переносить нас на покоління раніше. В центрі сучасної сюжетної лінії – відносини Люка і Софі, які охоплені палкою пристрастю. Їхнє кохання спалахує настільки сильно, що будь-яка спроба відступити може призвести до болю та розчарування. Люк, колишній чемпіон родео, вирішує повернутися до улюбленої справи, що стає для Софі серйозним випробуванням.

"Найдовша подорож": дивіться онлайн трейлер фільму

Вона шалено закохана в Люка, який став для неї найважливішою людиною, проте страх втратити коханого та постійний ризик, пов'язаний з його небезпечною професією, змушують її розриватися між серцем і раціональними рішеннями. Як студентка коледжу, Софі прагне побудувати своє майбутнє, але її кохання до Люка кидає виклик її планам.

У цей складний момент життя пари все змінюється, коли вони зустрічають літнього чоловіка, на ім'я Айра. Він поділяється з ними своєю власною історією кохання, яка відбувалася на покоління раніше.

"Брудні танці"

Літо 1963 року. 17-річна Френсіс, яку всі називають Бебі, проводить канікули з батьками в елітному курортному готелі. Вона – наївна, невинна дівчина з заможної родини, яка звикла до комфорту та захищеності. Життя Бебі здається ідеальним: перед нею відкриті всі можливості, її люблять батьки, а майбутнє здається безхмарним. Проте все змінюється, коли вона знайомиться з Джоні – харизматичним і привабливим професійним танцюристом.

"Брудні танці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вікі Крістіна Барселона"

Сюжет фільму розгортається в мальовничій Барселоні, де іспанський художник, на ім'я Хуан Антоніо вступає у романтичний зв'язок із двома американськими туристками – Вікі та Крістіною, які приїхали до Іспанії на літній відпочинок. Вікі – розсудлива та прагматична дівчина, яка готується до шлюбу, а Крістіна – її повна протилежність, пристрасна й авантюрна, постійно шукає нових емоцій та вражень.

"Вікі Крістіна Барселона": дивіться онлайн трейлер фільму

Їхнє знайомство з Хуаном Антоніо стає початком складного любовного трикутника, який сповнений несподіваних поворотів. Стосунки між трьома героями набирають обертів, однак усе ускладнюється, коли в їхнє життя знову вривається колишня кохана художника – темпераментна і непередбачувана Марія-Елена. Вона не може змиритися з минулим і робить усе можливе, щоб вплинути на нові стосунки Хуана.