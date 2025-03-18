5 легендарных французских фильмов, которые стали культовыми в последние годы

Французское кино всегда имело свою неповторимую атмосферу и стиль, чем продолжает покорять зрителей по всему миру. С 27 марта в украинский прокат выходит новый фильм Франсуа Озона "С приходом осени".

По мнению Sensacine лента "мастерски балансирует между триллером и детективной интригой". По этому случаю Кино 24 собрали пять знаковых французских лент последних лет, которые поразили зрителей и критиков.

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"Жизнь в розовом цвете" (2007)

Биографическая драма о легендарной французской певице Эдит Пиаф, которая прошла путь от бедного детства до всемирной славы. Фильм показывает непростую жизнь артистки, ее любовь, потери, борьбу с болезнями и зависимостями.

"Жизнь в розовом цвете": смотрите онлайн трейлер фильма

Главную роль исполнила Марион Котияр, которая поразила критиков своим перевоплощением и получила Оскар за лучшую женскую роль. Лента также захватывает зрителя своей атмосферой Парижа первой половины XX века и проникновенным саундтреком.

Кстати, культовый сериал "Тед Лассо" продлили на четвертый сезон.

"Любовь" (2012)

Французско-немецко-австрийский фильм, премьера которого состоялась на 65-м Каннском кинофестивале, где лента получила "Золотую пальмовую ветвь", рассказывает историю супружеской пары, Жоржа и Анны. Женщина переживает инсульт, что кардинально меняет их жизнь. Жорж вынужден ухаживать за женой, постепенно наблюдая ее упадок.

"Любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Титан" (2021)

Провокационный и шокирующий триллер, вышедший за пределы традиционного жанрового кино. Главная героиня, Алексия, с детства имеет титановую пластину в голове после автомобильной аварии. Взрослея, она демонстрирует необычное поведение и сексуальное влечение к машинам. Однажды она оказывается в водовороте событий, которые заставляют ее изменить свою внешность и личность.

"Титан": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, став одним из самых смелых и обсуждаемых фильмов 2021 года.

"Анатомия падения" (2023)

Сандра, немецкая писательница, ее муж Самюэль и их одиннадцатилетний сын ведут одинокую жизнь во французских Альпах. Когда Самуэля находят мертвым вблизи их шале, начинается расследование. Было ли это самоубийство, или убийство? Сандру обвиняют, и во время следствия всплывают скрытые детали их жизни. Фильм также получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

"Анатомия падения": смотрите онлайн трейлер фильма

"С приходом осени" (2024)

Поездка на осенние каникулы к бабушке Мишель не предвещает отдыха. Между ней и дочерью натянуты нити старых обид. Однажды пожилая женщина угощает свою дочь ядовитыми грибами. И пока полиция расследует, был ли этот инцидент случайностью, или попыткой убийства, в семье всплывает все больше тревожных тайн.

"С приходом осени": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента участвовала в ряде международных кинофестивалей, среди которых Лондонский, Стокгольмский и Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне, где лента получила Приз жюри за лучший сценарий и "Серебряную раковину" за лучшую мужскую роль второго плана. В Украине ее можно будет посмотреть уже с 27 марта.