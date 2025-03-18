Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на страницу Apple TV+.

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Что известно о 4 сезоне сериала "Тед Лассо"

Стриминговая платформа Apple TV+ пока не уточнила точную дату премьеры четвертого сезона популярного сериала "Тед Лассо", поскольку продолжение пока находится на этапе разработки. Однако уже известно, что Джейсон Судейкис снова вернется к роли тренера Теда Лассо, но на этот раз, кажется, он будет тренировать женскую футбольную команду, что обещает дополнительный интерес и новые сюжетные линии.

Кроме актерской работы, Судейкис снова выступит в роли исполнительного продюсера сериала, работая вместе с Джеком Бердиттом, автором сериала "Никто этого не хочет", Бренданом Гантом, который играл тренера Берда, и другими членами команды.

Что касается других актеров, то их участие еще не подтверждено, но по слухам, в новом сезоне могут вернуться Ханна Веддингем, которая играет владелицу клуба "Ричмонд" Ребекку, Джереми Свифт (помощник Ребекки Хиггинс) и Бретт Голдштейн, который исполняет роль футболиста Роя Кента и также приобщен к написанию сценария. Поэтому фанаты могут ожидать, что знакомые персонажи и их взаимоотношения останутся важной частью сюжета.

Что известно о сериале "Тед Лассо"

"Тед Лассо" был создан на основе одноименного персонажа, которого изображал Джейсон Судейкис в промороликах для английской Премьер-лиги, транслировавшейся на NBC Sport. Благодаря успеху этого персонажа было решено создать полноценный сериал.

Первый сезон сериала вышел в августе 2020 года, и уже через пять дней после премьеры был продлен на второй сезон. Третий сезон вышел в 2023 году, продолжая историю Теда Лассо, его приключения и отношения с командой.

"Тед Лассо": смотрите онлайн трейлер сериала

По сюжету Тед Лассо – тренер сборной колледжа Канзаса по американскому футболу, который, на первый взгляд, не является очень заметным или счастливым человеком. Это удивляет, ведь именно он получает предложение стать тренером профессионального футбольного клуба в Англии.

Проблема в том, что Тед совершенно не разбирается в "обычном" футболе, поскольку вся его жизнь была посвящена американскому футболу. Незнание основ игры, а также культурные и языковые барьеры, создают для него много трудностей.