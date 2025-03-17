Однако, не менее важную роль в ее успехе сыграла мастерская актерская игра. Украинцы особенно хвалят актеров за их способность воплощать сложные персонажи, что делает каждую сцену еще более захватывающей. В материале Кино 24 мы расскажем о реальной жизни звезд и их личной жизни.

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Антонина Хижняк

Антонина Хижняк держит свою личную жизнь в тайне и не афиширует своих отношений. Известно, что актриса имеет сыночка от своего первого брака. Когда первые серьезные отношения дали трещину, Антонина решила начать новый этап в своей жизни и построить отношения с другим мужчиной. Однако и эти отношения не задались.

Сейчас есть информация, что Антонина, вероятно, находится в новых отношениях. Однако кто именно этот человек, актриса не разглашает.

Сергей Стрельников

Сейчас Сергей Стрельников счастливо женат на актрисе Виктории Литвиненко. Их семья является примером гармонии и взаимопонимания. Вместе они воспитывают сына Сильвестра. Правда, актеры не любят рассказывать о своих отношениях.

Владимир Гладкий

В апреле 2024 года после пяти лет отношений Владимир Гладкий разошелся со своей девушкой. Причиной разрыва стало большое расстояние между ними, ведь его экс-девушка живет в США, а Владимир – в Украине.

Пара также имела разные взгляды на будущее: Джулия стремилась остаться в Америке, тогда как Владимир хотел остаться в Украине. Пока неизвестно, находится ли Владимир в отношениях, поскольку он не комментирует свою личную жизнь после расставания.