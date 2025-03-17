Однак, не менш важливу роль у її успіху відіграла майстерна акторська гра. Українці особливо хвалять акторів за їхню здатність втілювати складні персонажі, що робить кожну сцену ще більш захопливою. У матеріалі Кіно 24 ми розкажемо про реальне життя зірок та їхнє особисте життя.

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Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк тримає своє особисте життя в таємниці та не афішує своїх стосунків. Відомо, що акторка має синочка від свого першого шлюбу. Коли перші серйозні стосунки дали тріщину, Антоніна вирішила почати новий етап у своєму житті й побудувати стосунки з іншим чоловіком. Однак і ці стосунки не задались.

Наразі є інформація, що Антоніна, ймовірно, перебуває у нових стосунках. Проте хто саме цей чоловік, акторка не розголошує.

Сергій Стрельников

Зараз Сергій Стрельников щасливо одружений з актрисою Вікторією Литвиненко. Їхня родина є прикладом гармонії та взаєморозуміння. Разом вони виховують сина Сильвестра. Щоправда, актори не люблять розповідати про свої стосунки.

Володимир Гладкий

У квітні 2024 року після п'яти років стосунків Володимир Гладкий розійшовся зі своєю дівчиною. Причиною розриву стала велика відстань між ними, адже його ексдівчина живе в США, а Володимир – в Україні.

Пара також мала різні погляди на майбутнє: Джулія прагнула залишитися в Америці, тоді як Володимир хотів залишитися в Україні. Наразі невідомо, чи перебуває Володимир у стосунках, оскільки він не коментує своє особисте життя після розставання.