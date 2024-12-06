Захватывают с первых минут: 25 фильмов, которые обязательно надо посмотреть к Новому году

С декабрем официально наступил период праздничного киномарафона, когда можно просматривать атмосферные ленты и наполняться магией Рождества и Нового года. С огромным количеством фильмов не так просто сузить круг лишь до нескольких.

24 Канал подготовил список из 25 фильмов, что покоряют сердце с первых кадров и помогут почувствовать настоящий дух праздника. Выбирайте ежедневно по ленте, чтобы вдохновляться и чувствовать себя героем новогодней сказки.

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Какие фильмы посмотреть к Новому году

"Когда Гарри встретил Салли" (1989) "Ужас перед Рождеством" (1993) "Один дома" (1990) "Рождество Чарли Брауна" (1965) "Эльф" (2003)

"Эльф": смотрите трейлер онлайн

"Крепкий орешек" (1988) "Как Гринч похитил Рождество!" (1966/2000) "Плохой Санта" (2003) "Старый Новый год" (2011) "200 сигарет" (1999)

"200 сигарет": смотрите трейлер онлайн

"Дневник Бриджит Джонс" (1989) "Рождественская история" (1983) "Реальная любовь" (2003) "Рождественская песня маппет-шоу" (1992) "Отдых по обмену" (2006)

"Отдых по обмену": смотрите трейлер онлайн

"Четыре Рождества" (2008) "Гарри Поттер и философский камень" (2001) "Няньки" (1994) "Кудряшка Сью" (1991) "Чарли и шоколадная фабрика" (2005)

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите трейлер онлайн

"Пока ты спал" (1995) "Чудо на 34 улице" (1994) "Эта удивительная жизнь" (1946) "Духи Рождества" (1999) "Санта Клаус" (1994)

Выбирайте любимые, усаживайтесь удобно – и пусть праздничное настроение посетит ваш дом!