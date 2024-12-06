Захватывают с первых минут: 25 фильмов, которые обязательно надо посмотреть к Новому году
С декабрем официально наступил период праздничного киномарафона, когда можно просматривать атмосферные ленты и наполняться магией Рождества и Нового года. С огромным количеством фильмов не так просто сузить круг лишь до нескольких.
24 Канал подготовил список из 25 фильмов, что покоряют сердце с первых кадров и помогут почувствовать настоящий дух праздника. Выбирайте ежедневно по ленте, чтобы вдохновляться и чувствовать себя героем новогодней сказки.
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Какие фильмы посмотреть к Новому году
- "Когда Гарри встретил Салли" (1989)
- "Ужас перед Рождеством" (1993)
- "Один дома" (1990)
- "Рождество Чарли Брауна" (1965)
- "Эльф" (2003)
"Эльф": смотрите трейлер онлайн
- "Крепкий орешек" (1988)
- "Как Гринч похитил Рождество!" (1966/2000)
- "Плохой Санта" (2003)
- "Старый Новый год" (2011)
- "200 сигарет" (1999)
"200 сигарет": смотрите трейлер онлайн
- "Дневник Бриджит Джонс" (1989)
- "Рождественская история" (1983)
- "Реальная любовь" (2003)
- "Рождественская песня маппет-шоу" (1992)
- "Отдых по обмену" (2006)
"Отдых по обмену": смотрите трейлер онлайн
- "Четыре Рождества" (2008)
- "Гарри Поттер и философский камень" (2001)
- "Няньки" (1994)
- "Кудряшка Сью" (1991)
- "Чарли и шоколадная фабрика" (2005)
"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите трейлер онлайн
- "Пока ты спал" (1995)
- "Чудо на 34 улице" (1994)
- "Эта удивительная жизнь" (1946)
- "Духи Рождества" (1999)
- "Санта Клаус" (1994)
Выбирайте любимые, усаживайтесь удобно – и пусть праздничное настроение посетит ваш дом!