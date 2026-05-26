4 сильных фильма, которые пробирают до мурашек

Есть фильмы, которые не оставляют равнодушными во время и после просмотра. Их действительно стоит посмотреть каждому, чтобы, возможно, изменить свои взгляды на жизнь, задуматься над какими-то важными вещами.

24 Канал расскажет о фильмах, которые пробирают до мурашек.

"Мальчик в полосатой пижаме" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

8-летний Бруно с родителями переезжает в новый дом. Мальчик скучает, ведь теперь у него не осталось друзей. Его отец работает комендантом концентрационного лагеря, где страдают невинные люди. Однако Бруно не знает, что такое война. Он думает, что живет рядом с фермой, и не понимает, почему люди носят пижамы.

Однажды Бруно оказывается у лагерной ограды и замечает там мальчика в полосатой пижаме. Они становятся настоящими друзьями, несмотря на обстоятельства, запреты и идеологии.

"Сила воли" (2016)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Это биографическая спортивная драма об афроамериканском легкоатлете Джесси Оуэнсе, который выиграл рекордные четыре золотые медали на Олимпийских играх 1936 года, проходивших в Берлине.

"Убийцы цветочной луны" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сюжет разворачивается вокруг Эрнеста, который возвращается с Первой мировой войны и отправляется в индейскую резервацию племени осейдж в Оклахоме. Там живет его дядя, который предлагает племяннику жениться на Молли Кайл, чтобы присвоить земельные права ее семьи. Однако прежде всего нужно избавиться от всех наследников.

"Минамата" (2020)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Военный фотограф Юджин Смит получает задание от журнала Life и возвращается в Японию. В небольшом городе Минамата бушует экологическая катастрофа. В конце концов, мужчина сделает репортаж, который поразит весь мир.

