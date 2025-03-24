Если вы в поисках жуткого фильма, который поразит вас надолго, обратите внимание на эти ленты от Кино 24. Эти хорроры способны серьезно напугать и даже проникнуть в ваши сны.

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"Синистер" (2012)

Автор детективов вместе с семьей поселяется в доме, где год назад убили всех жителей. Писатель как-то находит видеозаписи, которые могут помочь распутать это преступление. Но теперь в доме снова начинают происходить ужасные вещи, а под угрозой жизнь его близких.

"Синистер": смотрите трейлер онлайн

"Бабадук" (2014)

Главная героиня Амелия теряет мужа в день, когда рожает сына. Через 6 лет мальчика по ночам преследуют кошмары и злые существа. Однажды Амелия читает сыну вместо сказок рассказ о Бабадуке. Теперь это существо начинает появляться и в реальной жизни.

"Бабадук": смотрите трейлер онлайн

"Ведьма" (2015)

События происходят в Англии в 1600-х годах. Семья английского фермера Уильяма после изгнания поселяется на опушке леса. Вокруг происходят тревожные события – животные нервничают, урожай гибнет, а один из сыновей исчезает. В семействе ежедневно становится все более тревожно, а на помощь никто не приходит.

"Ведьма": смотрите трейлер онлайн

"Человек-невидимка" (2020)

В центре сюжета – женщина Сесилия, которая не смогла выдержать токсичных отношений с ученым Эдрианом. Она оставляет мужа, а тот совершает самоубийство. Жизнь Сесилии начинает налаживаться, но внезапно она начинает чувствовать, будто бы за ней кто-то постоянно наблюдает.

"Человек-невидимка": смотрите трейлер онлайн