Оскар-2026: где смотреть фильмы, которые получили желанную статуэтку
- Фильмы-лауреаты Оскара-2026 можно посмотреть на платформах Netflix, Киевстар ТВ, Megogo или в кинотеатрах.
- Среди них "Франкенштейн", "Битва за битвой", "Грешники", "F1", "Сентиментальная ценность" и "Хамнет".
15 марта в Лос-Анджелесе отгремело самое ожидаемое кинособытие Голливуда – Оскар. К сожалению, в этом году премия проигнорировала украинские фильмы. Зато победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" одержала пропагандистская лента "Господин Никто против Путина".
Несмотря на это, лауреатами 98-й премии Оскар стали и хорошие и интересные фильмы. Где их смотреть, расскажет 24 Канал.
Не пропустите Как создавался фильм "Мистер Никто против Путина" и почему его не стоит смотреть
Где смотреть фильмы, которые получили Оскар-2026?
"Франкенштейн"
- Где смотреть: Netflix
В фильме рассказывается о Викторе Франкенштейне – эгоистичном ученом, который создает живое существо, чтобы побороть смерть, однако это приводит к трагедии.
"Битва за битвой"
- Где смотреть: Киевстар ТВ
Бывший член террористической организации Пэт Кэлхун воспитывает дочь от другой участницы группировки – Перфидии. Девочку зовут Шарлин. Когда женщину задерживают, отец и дочь начинают новую жизнь.
Пэт и Шарлин меняют имена на Боба и Виллу. Через 16 лет девочку похищает давний враг главного героя, поэтому он должен объединиться со своими бывшими соратниками, чтобы спасти дочь.
"Грешники"
- Где смотреть: Киевстар ТВ
Это история о братьях-близнецах Смоуке и Стеке, которые прошли Первую мировую войну и работали на чикагскую мафию. Они открывают бар, но сталкивают со страшной сверхъестественной силой.
"F1"
- Где смотреть: Megogo
Пилот Формулы-1 Сонни Хейс был вынужден завершить карьеру после серьезной аварии. Впоследствии его друг и владелец команды Рубен просит мужчину стать наставником талантливого новичка Джошуа Пирса.
"Сентиментальная ценность"
- Где смотреть: Киевстар ТВ
Знаменитый кинорежиссер Густав Борг оставил семью, когда Нора и Агнес были детьми. Однако, когда умирает его бывшая жена, мужчина неожиданно появляется в жизни дочерей.
Густав хочет снять фильм в семейном доме. Главную роль он предлагает старшей дочери – Норе, но она отказывается, ведь не может простить отца. Так, кинорежиссер приглашает на съемки кинозвезду Рэйчел Кэмп.
"Хамнет"
- Где смотреть: пока доступен в кинотеатрах
В фильме показано, как Уильям Шекспир и его жена Агнес переживают страшную трагедию. Во время пандемии чумы умирает их единственный сын – Хамнет. Именно после пережитого горя драматург создал пьесу "Гамлет".
Какой фильм получил больше всего статуэток?
Отметим, что триумфатором Оскара-2026 стала черная комедия "Одна битва за другой" с Леонардо Ди Каприо и Шоном Пенном в главных ролях. Она победила в пяти номинациях:
"Лучший фильм"
"Лучший кастинг"
"Лучшая мужская роль второго плана"
"Лучший адаптированный сценарий"
"Лучшая режиссура"