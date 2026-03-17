Оскар-2026: де дивитися фільми, які отримали омріяну статуетку

15 березня у Лос-Анджелесі відгриміла найочікуваніша кіноподія Голлівуду – Оскар. На жаль, цьогоріч премія проігнорувала українські фільми. Натомість перемогу у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" здобула пропагандистська стрічка "Містер Ніхто проти Путіна".

Попри це, лауреатами 98-ї премії Оскар стали й хороші та цікаві фільми.

Де дивитися фільми, які отримали Оскар-2026?

"Франкенштайн"

Де дивитися: Netflix

У фільмі розповідається про Віктора Франкенштайна – егоїстичного вченого, який створює живу істоту, щоб побороти смерть, проте це призводить до трагедії.

"Одна битва за іншою"

Де дивитися: Київстар ТБ

Колишній член терористичної організації Пет Келхун виховує доньку від іншої учасниці угрупування – Перфідії. Дівчинку звати Шарлін. Коли жінку затримують, батько і донька почанають нове життя.

Пет та Шарлін змінюють імена на Боба та Віллу. Через 16 років дівчинку викрадає давній ворог головного героя, тому він повинен об'єднатися зі своїми колишніми соратниками, щоб урятувати доньку.

"Грішники"

Де дивитися: Київстар ТБ

Це історія про братів-близнюків Смоука і Стека, які пройшли Першу світову війну і працювали на чиказьку мафію. Вони відкривають бар, але зіштовхують зі страшною надприродною силою.

"F1"

Де дивитися: Megogo

Пілот Формули-1 Сонні Гейс був змушений завершити кар'єру після серйозної аварії. Згодом його друг і власник команди Рубен просить чоловіка стати наставником талановитого новачка Джошуа Пірса.

"Сентиментальна цінність"

Де дивитися: Київстар ТБ

Знаменитий кінорежисер Густав Борг залишив сім'ю, коли Нора та Агнес були дітьми. Проте, коли помирає його колишня дружина, чоловік несподівано з'являється у житті доньок.

Густав хоче зняти фільм у родинному будинку. Головну роль він пропонує старшій доньці – Норі, але вона відмовляється, адже не може пробачити батьку. Так, кінорежисер запрошує на зйомки кінозірку Рейчел Кемп.

"Гамнет"

Де дивитися: наразі доступний у кінотеатрах

У фільмі показано, як Вільям Шекспір та його дружина Агнес переживають страшну трагедію. Під час пандемії чуми помирає їхній єдиний син – Гамнет. Саме після пережитого горя драматург створив п'єсу "Гамлет".

Який фільм отримав найбільше статуеток?

Зазначимо, що тріумфатором Оскара-2026 стала чорна комедія "Одна битва за іншою" з Леонардо Ді Капріо та Шоном Пенном у головних ролях. Вона перемогла у п'ятьох номінаціях: