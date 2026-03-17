На перший погляд, може здатись, що фільм покликаний на те, щоб показати світовій спільноті як у Росії "промивають мозок" дітям ще зі шкільних парт. Однак, це не так. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, що насправді відомо про оскароносну стрічку і чому її краще не дивитись.

Як створювали пропагандистський фільм "Містер Ніхто проти Путіна"?

Це датсько-чеський документальний фільм від американського режисера Девіда Боренштейна, а співрежисером та оператором-постановником є росіянин Павло Таланкін.

У центрі сюжету сам Павло Таланкін. Він працював педагогом-організатором в одній зі шкіл Челябінської області. Росіянин таємно знімав на відео, як дітей у країні-агресорці годують пропагандою. В описі вказується, що ключовою темою є російсько-українська війна.

Російський вчитель таємно документує перетворення своєї маленької школи в містечку на центр вербування військових під час вторгнення в Україну, розкриваючи етичні дилеми, з якими стикаються освітяни на тлі пропаганди та мілітаризації,

– йдеться у тексті.

Таланкін таємно передав відзняті кадри режисеру Девіду Боренштейну, який написав сценарій. Російського вчителя вказали як співрежисера та оператора.

"Містер Ніхто проти Путіна": дивіться онлайн трейлер фільму

Західні критики відзначили стрічку високими оцінками, а також дали хороші рецензії.

Наприклад, Леслі Фельперін з The Hollywood Reporter пише, що ця "інтимна хроніка стала символом російського інакомислення" у номінації "Найкращий документальний фільм" на премії Оскар.

А видання The Guardian поставило фільму чотири зірки з п'яти. У рецензії Павла Таланкіна називають "посланцем нового покоління, роз'їденого безжальною амбіцією Путіна".

Та такі гучні відгуки чомусь оминули важливі речі, які стосуються війни в Україні. Про це ми поговоримо далі.

Нагадаємо, що український фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" міг би позмагатися в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" і цього року. Однак члени Американської кіноакадемії вирішили не включати стрічку до короткого списку номінантів на Оскар 2026 року.

Чому не варто дивитись "Містер Ніхто проти Путіна"?

Насправді ж у фільмі намагаються відбілити росіян, зосереджуючись на тому, що існують "хороші", які зовсім не винні у російсько-українській війні.

Автори і критики оминають той факт, що навіть "ті хороші" не зробили нічого, щоб вплинути на режим диктатора з Кремля. Ба більше, коли відомі люди чи прості українці звертались до росіян із проханнями зупинити війну, у відповідь не отримали нічого.

До речі, сам Павло Таланкін говорив, що фільм "Містер Ніхто проти Путіна" – це історія про любов до Батьківщини. Він зазначав, що любить свою країну, однак не приймає того, як із нею поводяться ті, хто нині керує державою.

Попри війну, яка триває понад 10 років, світ продовжує вітати у своїх колах росіян. Навіть минулого року статуетку у номінації "Найкращий фільм" отримала стрічка "Анора", яка розповідає історію молодої сексуальної працівниці з Брукліну, на ім'я Анора, яка закохується в сина російського олігарха та виходить за нього заміж.

Павло Таланкін виступив на Оскарі російською мовою

Коли команда вийшла на сцену забирати свою нагороду, то російський співавтор фільму звернувся до залу російською мовою.

Ось вже чотири роки ми дивимося на зоряне небо і загадуємо найзаповітніше бажання. Але є країни, де з неба падають не зірки, а ракети та дрони. В ім'я нашого майбутнього, в ім'я дітей – зупиніть усі війни зараз,

– сказав Таланкін зі сцени.

"Містер Ніхто проти Путіна" отримав Оскар: дивіться відео онлайн

Таланкін чомусь не згадав яку саме війну він має на увазі, а також не уточнив, хто має це зупинити.

В інтерв'ю для "Новой газеты Европа" Павло Таланкін пояснив, що виступив на церемонії нагородження Оскара російською мовою, оскільки не володіє англійською. Ба більше, у нього нібито є страх припуститися помилки під час промови, тому він не ризикнув вивчити декілька речень англійською на пам'ять.