Чтобы высвободить эмоции: 3 фильма, которые доведут вас до слез

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"Если бы Бил-стрит могла заговорить", 2018

19-летняя Тиш помолвлена с 22-летним скульптором Фонни. Они готовятся к свадьбе, а Тиш ждет ребенка. Но когда Фонни становится обвиняемым в изнасиловании пуэрториканки Виктории, все меняется. Молодой человек решает отбыть наказание за преступление, которого он не совершал, ведь его подставил расистский полицейский.

В то время Виктория покидает США и возвращается домой, тогда как мать Тиш, Шэрон, отправляется вслед за женщиной, чтобы найти доказательства невиновности Фонни.

"Если бы Бил-стрит могла заговорить": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прощание", 2019

Писательница китайского происхождения проживает в Бруклине, но имеет глубокую связь со своей бабушкой, которая осталась на родине. Неожиданно оказывается, что бабушка тяжело больна и ей осталось жить недолго. Однако семья решает не ошеломлять женщину новостью, что вскоре наступит смерть.

Чтобы предоставить возможность всем членам большой семьи попрощаться с бабушкой, они придумывают, что собираются на свадьбу внука, хотя на самом деле свадьба не запланирована.

"Прощание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фрагменты женщины", 2020

Эта история неоспоримо привлекает внимание общества к важной теме выкидышей и потери беременности.

Сюжет разворачивается вокруг молодой пары, чей ребенок умер во время родов. Теперь женщина пытается преодолеть горе и чувство вины. Она учится жить снова. Женщина делает все возможное, чтобы не разрушать отношения с матерью и мужем.

"Фрагменты женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

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