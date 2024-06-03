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"Якби Біл-стріт могла заговорити", 2018

19-річна Тіш заручена з 22-річним скульптором Фонні. Вони готуються до весілля, а Тіш чекає дитину. Але коли Фонні стає обвинуваченим у зґвалтуванні пуерториканки Вікторії, все змінюється. Молодий чоловік вирішує відбути покарання за злочин, якого він не скоював, адже його підставив расистський поліцейський.

У той час Вікторія залишає США й повертається додому, тоді як мати Тіш, Шерон, вирушає слідом за жінкою, щоб знайти докази невинності Фонні.

"Якби Біл-стріт могла заговорити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Прощання", 2019

Письменниця китайського походження проживає у Брукліні, але має глибокий зв'язок зі своєю бабусею, яка залишилася на батьківщині. Несподівано виявляється, що бабуся тяжко хвора і їй залишилося жити недовго. Проте родина вирішує не приголомшувати жінку новиною, що невдовзі настане смерть.

Щоб надати можливість всім членам великої родини попрощатися з бабусею, вони вигадують, що збираються на весілля внука, хоча насправді весілля не заплановане.

"Прощання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фрагменти жінки", 2020

Ця історія незаперечно привертає увагу суспільства до важливої теми викиднів і втрати вагітності.

Сюжет розгортається навколо молодої пари, чиє дитя померло під час пологів. Тепер жінка намагається подолати горе і відчуття провини. Вона вчиться жити знову. Жінка робить все можливе, щоб не руйнувати відносини з матір'ю і чоловіком.

"Фрагменти жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

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