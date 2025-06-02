Для душевного спокойствия: 3 лучших фильма, которые помогают пережить тревогу

В современном мире личные переживания часто почти не оставляют пространства для покоя. Но несмотря на все, даже в минуты эмоциональной перегрузки, можно найти простые источники поддержки, например, в кино.

Некоторые фильмы способны поднять настроение, поддержать и напомнить, что вы не одни в своих чувствах. Кино 24 подготовил подборку лент, которые смогут успокоить и подарить ощущение тепла и безопасности.

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"Клик: С пультом по жизни"

Архитектор Майкл всегда ставил карьеру на первое место, поэтому почти не обращал внимания на жену и детей. Однажды он покупает пульт удаленного управления, который имеет магическую силу – путешествие во времени. Майкл начинает активно пользоваться устройством, пока тот не выходит из строя. Теперь пульт самостоятельно управляет собственными функциями, не позволяя мужчине вмешаться.

"Клик: С пультом по жизни": смотрите трейлер фильма онлайн

"Невероятная судьба Амели Пулен"

Мечтательная Амели живет в Париже и работает в кафе. Однажды она находит в своей квартире тайник со старыми детскими вещами. Девушка решает вернуть их владельцу и понять, стоит ли ей продолжать делать добрые дела. Амели еще не знает, что ее жизнь изменится после неожиданной находки.

"Невероятная судьба Амели Пулен": смотрите трейлер фильма онлайн

Напомним, ранее наша редакция рассказывала о легких фильмах для хорошего вечера.

"Умница Уилл Хантинг"

Уилл Хантинг работает уборщиком в университете. Несмотря на бедность и сложную жизнь, парень имеет гениальные математические способности. Однажды он решает сложное уравнение, которое не удавалось сделать ни одному студенту, чем поражает профессора Ламбо. Тот предлагает ему развивать талант, но Уилл отказывается, пока ему не грозит заключение. Тогда парень соглашается на психотерапию и обучение.

"Умница Уилл Хантинг": смотрите трейлер фильма онлайн