После сложного дня вам вряд ли захочется смотреть мрачный фильм, который может привести к подавленному состоянию. Лучшим выбором будет легкая и спокойная картина, что расслабит и настроит на сон, пишет Кино 24.

К слову Не такие шедевры, как может показаться: 5 переоцененных фильмов, вышедших в последние 10 лет

"Полночь в Париже"

Это история писателя Гила, который вместе с невестой приезжает в Париж. Мужчина хочет посетить места, где годами ранее творили его кумиры. Ночью он садится в старинный автомобиль и попадает в места, где может пообщаться с литературными гениями и историческими фигурами. Это мечтательная, эстетическая и юмористическая история о любви к искусству.

"Полночь в Париже": смотрите трейлер онлайн

"Повар на колесах"

Шеф-повар ресторана в Лос-Анджелесе Карл обожает свою работу, но дела в заведении идут не очень хорошо. Он не может найти общий язык с хозяином, а после разгромной рецензии ресторанного критика Карла вообще увольняют. Но его карьерный путь только начинается. Это теплый и комфортный фильм о любимом деле, отцовство, а еще баланс между личной жизнью и карьерой.

"Повар на колесах": смотрите трейлер онлайн

"Супер Майк XXL"

Бывший стриптизер Майкл уже три года живет спокойной жизнью в Тампе и занимается мебельным бизнесом. Но судьба сводит его с бывшей командой танцовщиков, которые едут в Майами на конкурс стриптиза. Майкл решает присоединиться к ним и еще раз попробовать свои силы на соревнованиях. Лето, танцы, путешествие и веселье – то, что может подарить хорошее настроение после сложного дня.

"Супер Майк XXL": смотрите трейлер онлайн

"Мой мальчик"

Мелодрама рассказывает об Уилле Фримане, который имеет модное авто, роскошную квартиру, крутит интрижки с красотками. В его размеренную жизнь врывается Маркус – ребенок, который вносит немалые изменения в холостяцкий быт Уилла. Глубокая комедийная драма сочетает юмор и трогательные моменты, а потому прекрасно подойдет для того, чтобы расслабиться вечером.

"Мой мальчик": смотрите трейлер онлайн

"В поисках Немо"

Это увлекательная история Марлина – рыбы-клоуна, который путешествует бескрайним океаном, чтобы найти своего сына Немо. На своем пути он встречает разных героев – от добрых акул-вегетерианцев до рыбки Дори, у которой проблемы с памятью. Течение океана, яркие пейзажи, успокаивающий темп истории – это безупречный вариант для отдыха перед сном.

"В поисках Немо": смотрите трейлер онлайн