Після складного дня вам навряд захочеться дивитися похмурий фільм, який може призвести до пригніченого стану. Кращим вибором буде легка і спокійна картина, що розслабить і налаштує на сон, пише Кіно 24.

До слова Не такі шедеври, як може здатись: 5 переоцінених фільмів, що вийшли в останні 10 років

"Опівночі в Парижі"

Це історія письменника Гіла, який разом з нареченою приїздить до Парижа. Чоловік хоче відвідати місця, де роками раніше творили його кумири. Уночі він сідає у старовинний автомобіль та потрапляє у місця, де може поспілкуватися з літературними геніями й історичними постатями. Це мрійлива, естетична та гумористична історія про любов до мистецтва.

"Опівночі в Парижі": дивіться трейлер онлайн

"Кухар на колесах"

Шеф-кухар ресторану в Лос-Анджелесі Карл обожнює свою роботу, але справи у закладі йдуть не дуже добре. Він не може порозумітися з господарем, а після розгромної рецензії ресторанного критика Карла взагалі звільняють. Але його кар'єрний шлях лише починається. Це теплий і комфортний фільм про улюблену справу, батьківство, а ще баланс між особистим життям і кар'єрою.

"Кухар на колесах": дивіться трейлер онлайн

"Супер Майк XXL"

Колишній стриптизер Майкл вже три роки живе спокійним життям у Тампі й займається меблевим бізнесом. Але доля зводить його з колишньою командою танцівників, що їдуть до Маямі на конкурс стриптизу. Майкл вирішує приєднатись до них і ще раз спробувати свої сили на змаганнях. Літо, танці, подорож і веселощі – те, що може подарувати гарний настрій після складного дня.

"Супер Майк XXL": дивіться трейлер онлайн

"Мій хлопчик"

Мелодрама розповідає про Вілла Фрімана, який має модне авто, розкішну квартиру, крутить інтрижки з красунями. У його розмірене життя вривається Маркус – дитина, яка вносить чималі зміни у парубоцький побут Вілла. Глибока комедійна драма поєднує гумор і зворушливі моменти, а тому чудово підійде для того, щоб розслабитися ввечері.

"Мій хлопчик": дивіться трейлер онлайн

"У пошуках Немо"

Це захоплива історія Марліна – риби-клоуна, який подорожує безкрайнім океаном, щоб знайти свого сина Немо. На своєму шляху він зустрічає різних героїв – від добрих акул-вегетеріанців до рибки Дорі, в якої проблеми з пам'яттю. Течія океану, яскраві пейзажі, заспокійливий темп історії – це бездоганний варіант для відпочинку перед сном.

"У пошуках Немо": дивіться трейлер онлайн