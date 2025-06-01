Современная анимация может быть не только развлечением, но и инструментом воспитания. Кино 24 расскажет о мультиках, которые демонстрируют важность быть добрым, дружественным, сочувствующим и учат человеческим ценностям.

К слову 3 блестящие украинские фильмы, которые можно посмотреть на Netflix, чтобы расслабиться на выходных

"Головоломка"

11-летняя школьница Райли даже не подозревает, что всеми ее мыслями и чувствами управляют 5 базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Они постоянно ссорятся между собой, но теперь им придется примириться. Ведь Райли с родителями переезжает в мегаполис и перед ней встают новые вызовы.

Фильм будет полезен детям, которые учатся называть и проживать эмоции, и взрослым, которые хотят лучше понимать своих детей. Он учит эмпатии, терпению и тому, что доброта начинается с себя.

"Головоломка": смотрите трейлер онлайн

"Тайна Коко"

12-летний Мигель мечтает стать музыкантом. Но свое желание он скрывает от родных, потому что в его семье музыка считается проклятием и темой – табу. Вдруг мальчик обнаруживает какую-то интересную связь между ним и его любимым музыкантом Эрнесто де ла Крузом. Мигель отправляется в Страну Мертвых, где встречается с покойными предками и хочет найти де ла Круза.

Мультик учит с уважением относиться к семье и традициям и заботиться о своих близких. Путешествие главного героя открывает ему не только правду о своей семье, но и смысл любви и прощения.

"Тайна Коко": смотрите трейлер онлайн

"Зверополис"

Зверополис – это современный мегаполис, населенный разнообразными животными. Здесь появляется новая работница полиции – крольчиха Джуди Хоппс. С первых дней на работе она наталкивается на трудности, ведь ей трудно конкурировать с большими и сильными зверями. Но Джуди все еще хочет проявить себя, и здесь судьба подбрасывает ей преступника-лиса.

Мультфильм поднимает тему дискриминации и толерантности и учит не судить по внешности, быть справедливым и идти к своим мечтам. Ведь у каждого, независимо от происхождения или вида, есть право проявить себя.

"Зверополис": смотрите трейлер онлайн