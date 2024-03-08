А пока смотрите в материале Кино 24, каким культовым фильмам пророчили победу на Оскаре, но они уступили другим лентам. Смотрите эти исторические шедевры и наслаждайтесь мировым кино сквозь годы.

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Фильмы, которым пророчили Оскар, но они проиграли

"Бонни и Клайд"

Режиссер: Артур Пенн

В ролях: Фэй Данауэй и Уорен Битти

Фильмом, признанным лучшим в 1968 году, стал "Полуночная жара" от режиссера Нормана Джуисона. В этом произведении рассматривались сложные отношения между недоброжелательным к чернокожим белым полицейским и его афро-американским напарником.

Конкуренцию победителю составили фильмы "Бонни и Клайд" Артура Пенна и "Выпускник" Майка Николса. В результате, именно Николс получил Оскар за режиссуру, а "Бонни и Клайд" получили статуэтку за операторскую работу (Барнетт Гаффи) и лучшую женскую роль второго плана (Эстелль Парсонс).

"Бонни и Клайд": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот фильм основан на реальной истории двух грабителей банков, Бонни Паркер и Клайда Бэрроу, которые действовали во время Великой Депрессии. В ленте показано, как Бонни, простая сельская девушка, отправляется в путешествие вместе с очаровательным криминальным компаньоном в поисках более увлекательной жизни.

"Таксист"

Режиссер: Мартин Скорсезе

В ролях: Роберт Де Ниро, Сибил Шепард, Джоди Фостер

В 1977 году фильм "Рокки" от режиссера Джона Эвилдсена получил признание как лучший. Автор сценария и главный актер ленты, Сильвестр Сталлоне, из малоизвестного актера превратился в настоящую звезду. В том же году Оскар также выдвинул номинацию для фильма "Таксист" Мартина Скорсезе, однако он не одержал победу ни в одной из четырех категорий.

"Таксист": смотрите онлайн трейлер фильма

Ветеран Вьетнамской войны, по имени Трэвис имеет проблемы с бессонницей и занимается работой таксиста в Нью-Йорке. После того как ему не повезло в личной жизни, он решает принять решительные шаги, которые изменят его жизнь навсегда.

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"Криминальное чтиво"

В 1995 году два фильма сошлись в борьбе за звание "Лучшего фильма", представляя два разных течения в киноиндустрии того периода. Это была трогательная мелодрама об американском идиоте "Форрест Гамп" и постмодернистский боевик "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино.

Статуэтка Оскара попала в руки продюсеров "Форреста Гампа". Но Квентина Тарантино наградили за лучший оригинальный сценарий.

"Криминальное чтиво": смотрите онлайн трейлер фильма

Квентин Тарантино открыл новую главу в американском кинематографе, пересматривая его прошлые достижения и воплощая новые сюжетные и повествовательные формы. Этот молодой человек из издательства видеокассет объединил в своей работе нелинейную структуру повествования, сюжетные линии из популярных боевиков и кровавую энергию кинематографа 1970-х годов.

Какие еще фильмы могли победить, но провалились на Оскаре:

В 2010 году за номинацию "Лучший фильм" соревновались рекордные десять картин, прерывая 67-летнюю традицию пяти номинантов. Тогда победителем стала лента "Повелители бури", хотя "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино ничем не уступали.

Квентина Тарантино ничем не уступали. В 1981 году фильм "Обычные люди" получил Оскар как режиссерский дебют Роберта Редфорда. Вместе с этой лентой в борьбе за звание лучшего фильма участвовали "Человек-слон" от Дэвида Линча и "Бешеный бык" Мартина Скорсезе, которые также достойны вашего внимания.

от Дэвида Линча и Мартина Скорсезе, которые также достойны вашего внимания. Церемония вручения Оскаров 1980 года запомнилась тем, что в номинации "Лучший фильм" победила семейная мелодрама "Крамер против Крамера", неожиданно опередив военную драму "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы и сложный мюзикл Боба Фосса "Весь этот джаз" , которым пророчили победу.

Фрэнсиса Форда Копполы и сложный мюзикл Боба Фосса , которым пророчили победу. В 1975 году "Крестный отец 2" получил триумф с шестью Оскарами, став первым сиквелом, получившим эту награду. Его конкурентом был триллер "Китайский квартал" Романа Полянского, который получил одиннадцать номинаций и победил только в категории "Лучший сценарий".

Романа Полянского, который получил одиннадцать номинаций и победил только в категории "Лучший сценарий". В 1972 году фильм "Французский связной" был признан лучшим на Оскаре. Однако его соперником был также выдающийся "Механический апельсин" стэнли Кубрика.

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