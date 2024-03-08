А поки дивіться в матеріалі Кіно 24, яким культовим фільмам пророкували перемогу на Оскарі, але вони поступились іншим стрічкам. Переглядайте ці історичні шедеври та насолоджуйтесь світовим кіно крізь роки.

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Фільми, яким пророкували Оскар, але вони програли

"Бонні та Клайд"

Режисер: Артур Пенн

У ролях: Фей Данавей та Ворен Бітті

Фільмом, визнаним найкращим у 1968 році, став "Опівнічна спека" від режисера Нормана Джуїсона. У цьому творі розглядалися складні відносини між недоброзичливим до чорношкірих білим поліцейським і його афроамериканським напарником.

Конкуренцію переможцю склали фільми "Бонні й Клайд" Артура Пенна та "Випускник" Майка Ніколса. У результаті, саме Ніколс отримав Оскар за режисуру, а "Бонні та Клайд" отримали статуетку за операторську роботу (Барнетт Ґаффі) і найкращу жіночу роль другого плану (Естелль Парсонс).

"Бонні та Клайд": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм ґрунтується на реальній історії двох грабіжників банків, Бонні Паркер і Клайда Берроу, які діяли під час Великої Депресії. У стрічці показано, як Бонні, проста сільська дівчина, вирушає в подорож разом із чарівним кримінальним компаньйоном у пошуках більш захопливого життя.

"Таксист"

Режисер: Мартін Скорсезе

У ролях: Роберт Де Ніро, Сібіл Шепард, Джоді Фостер

У 1977 році фільм "Роккі" від режисера Джона Евілдсена отримав визнання як найкращий. Автор сценарію та головний актор стрічки, Сильвестр Сталлоне, з маловідомого актора перетворився на справжню зірку. Того ж року Оскар також висунув номінацію для фільму "Таксист" Мартіна Скорсезе, проте він не здобув перемогу в жодній з чотирьох категорій.

"Таксист": дивіться онлайн трейлер фільму

Ветеран В'єтнамської війни, на ім'я Тревіс має проблеми з безсонням і займається роботою таксиста у Нью-Йорку. Після того, як йому не пощастило в особистому житті, він вирішує прийняти рішучі кроки, які змінять його життя назавжди.

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"Кримінальне чтиво"

У 1995 році два фільми зійшлись у боротьбі за звання "Найкращого фільму", представляючи дві різні течії в кіноіндустрії того періоду. Це була зворушлива мелодрама про американського ідіота "Форрест Гамп" і постмодерністський бойовик "Кримінальне чтиво" Квентіна Тарантіно.

Статуетка Оскара потрапила до рук продюсерів "Форреста Гампа". Але Квентіна Тарантіно нагородили за найкращий оригінальний сценарій.

"Кримінальне чтиво": дивіться онлайн трейлер фільму

Квентін Тарантіно відкрив новий розділ в американському кінематографі, переглядаючи його минулі досягнення та втілюючи нові сюжетні та оповідні форми. Цей молодий чоловік із видавництва відеокасет об'єднав у своїй роботі нелінійну структуру оповіді, сюжетні лінії з популярних бойовиків та криваву енергію кінематографа 1970-х років.

Які ще фільми могли перемогти, але провалились на Оскарі:

У 2010 році за номінацію "Найкращий фільм" змагались рекордні десять картин, перериваючи 67-річну традицію п'яти номінантів. Тоді переможцем стала стрічка "Повелителі бурі", хоча "Безславні виродки" Квентіна Тарантіно нічим не поступались.

Квентіна Тарантіно нічим не поступались. У 1981 році фільм "Звичайні люди" отримав Оскар як режисерський дебют Роберта Редфорда. Разом із цією стрічкою в боротьбі за звання найкращого фільму брали участь "Людина-слон" від Девіда Лінча та "Шалений бик" Мартіна Скорсезе, які також варті вашої уваги.

від Девіда Лінча та Мартіна Скорсезе, які також варті вашої уваги. Церемонія вручення Оскарів 1980 року запам'яталася тим, що в номінації "Найкращий фільм" перемогла родинна мелодрама "Крамер проти Крамера", несподівано випередивши військову драму "Апокаліпсис сьогодні" Френсіса Форда Копполи та складний мюзикл Боба Фосса "Весь цей джаз" , яким пророкували перемогу.

Френсіса Форда Копполи та складний мюзикл Боба Фосса , яким пророкували перемогу. У 1975 році "Хрещений батько 2" здобув тріумф із шістьма Оскарами, ставши першим сиквелом, що отримав цю нагороду. Його конкурентом був трилер "Китайський квартал" Романа Полянського, який отримав одинадцять номінацій і переміг лише у категорії "Найкращий сценарій".

Романа Полянського, який отримав одинадцять номінацій і переміг лише у категорії "Найкращий сценарій". У 1972 році фільм "Французький зв’язковий" був визнаний кращим на Оскарі. Проте його суперником був також видатний "Механічний апельсин" від Стенлі Кубрика.

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