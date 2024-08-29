Не только "Мегалополис": 4 легендарные киноленты, которые навсегда вошли в историю кино

"Мегалополис" – настоящий проект жизни Фрэнсиса Форда Копполы, над которым он работал целых 40 лет. К премьере этого 120-миллионного футуристического блокбастера одного из самых выдающихся режиссеров современности – вспоминаем не менее амбициозные ленты, навсегда вошедшие в историю кино.

"Мегалополис" вызывает восхищение своим размахом и фантастическим визуальным рядом, и одновременно заставляет задуматься над важными вещами. Кино 24 предлагает подготовиться к премьере с подборкой легендарных кинолент с похожим вайбом.

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"Метрополис"

1927, реж. Фриц Ланг

Смотря этот немой фильм, трудно поверить, что он снят уже почти 100 лет назад. И это не удивительно, ведь "Метрополис" – это не просто фильм, это без преувеличения уникальное произведение искусства. А искусство – вечное и существует вне времени.

Научно-фантастическая антиутопия "Метрополис" рассказывает историю вымышленного футуристического города. Он делится на верхнюю часть, где в роскоши живут правители, и нижнюю – огромные индустриальные залы, где размещены машины, поддерживающие работу города, и где живут простые рабочие, которые работают с этими машинами. И однажды между этими частями города закономерно возникает конфликт, который полностью изменит жизнь Метрополис.

Чтобы создать на экране этот уникальный мир при технических возможностях немого кино, было построено грандиозное количество миниатюрных моделей домов и машин. Спецэффекты фильма выполнены во многом с помощью метода Шюфтана (оптической технологии комбинированной киносъемки) и покадровой анимации. А чтобы показать лучи света, которые скользят по стенам, было нарисовано около тысячи картин размером 40×60 см – с отдельным изображением движения луча для каждого кадра.

"Метрополис": смотрите онлайн трейлер фильма

"Калигула"

1979, реж. Тинто Брасс

Официальный трейлер этой эротической исторической драмы выглядит вполне невинно. Молодой Малкольм Макдауэл очень натуралистично играет печально известного римского императора, а вокруг него происходит настоящее безумие с участием других легендарных актеров – в частности, Питера О'Тулла и Хелен Миррен.

Впрочем, впечатление от трейлера обманчиво. Что надо знать о "Калигуле", чтобы внезапно не запланировать просмотр с детьми или что, – так это то, что это даже не эротический, а полный различных перверсий фактически порнографический фильм, в который включены сцены настоящего, а не притворного секса.

Кстати, эти сцены были вмонтированы в "Калигулу" по решению продюсера ленты, издателя эротического журнала Penthouse Боба Гуччоне. Сделал он это без ведома главного режиссера Тинто Брасса, которого на тот момент он как продюсер вообще отстранил от производства фильма. Также продюсерские решения заставили сценариста Гора Видала снять свое имя из титров: он не хотел, чтобы его имя ассоциировалось со столь скандальным проектом. Но, так или иначе, "Калигула" однозначно стал событием и навсегда вошел в историю кино.

"Калигула": смотрите онлайн трейлер фильма

"Клеопатра"

1963, реж. Джозеф Манкевич

1950-1960-е годы в Голливуде – период расцвета эпохи пеплумов. Пеплум – это жанр кино, характеризующийся использованием античных или библейских сюжетов, большой продолжительностью фильмов и масштабностью съемок. И "Клеопатра" – одна из самых известных лент этого жанра, которая одновременно и стала символом его упадка.

Фильм продолжительностью 243 мин снимался целых четыре года, что обошлось в 44 миллионов долларов. "Клеопатра" до сих пор считается одной из самых дорогих лент в истории – а заодно и одним из крупнейших финансовых провалов: на показатели окупаемости она вышла только в 1967 году, когда были проданы права на телевизионный показ.

Фильм рассказывает о событиях 48-30 годов до н. э., концентрируясь на сложных отношениях последней царицы Египта Клеопатры (Элизабет Тейлор), римского правителя Юлия Цезаря (Рекс Харрисон) и военачальника Марка Антония (Ричард Бертон). Именно на съемочной площадке "Клеопатры" между Тейлор и Бертоном разгорелся роман, ставший одной из самых известных любовных историй Голливуда.

"Клеопатра": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бен-Гур"

1959, реж. Уильям Уайлер

11 Оскаров – пеплум "Бен-Гур" стал первым фильмом в истории, который взял эту фантастическую планку. И после него только двум лентам удалось этот рекорд повторить: а именно – "Титанику" и фильму "Властелин колец. Возвращение короля".

У ленты был рекордный на то время бюджет – почти 15,2 миллиона долларов. Если перевести эту сумму на современные цены, то "Бен-Гур" так и останется самым дорогим фильмом в истории: сейчас этот бюджет равнялся бы около 1,64 миллиарда долларов.

"Бен-Гур": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время съемок было привлечено более 200 верблюдов и 2,500 лошадей, а также около 10 000 актеров массовки. Морскую битву снимали с помощью миниатюр в огромном бассейне на задней площадке студии Metro-Goldwyn-Mayer. А девятиминутная погоня на колесницах стала одной из самых известных экшн-сцен в истории кинематографа.

"Бен-Гур", основан на одноименном романе американского писателя Лью Уоллеса, рассказывает о временах Христа. Главный герой, Иуда Бен-Гур (Чарлтон Хестон) – богатый гражданин Иудеи, который вступает в конфликт с римскими властями, переживает множество испытаний, встречает Иисуса и впоследствии становится свидетелем Его распятия.