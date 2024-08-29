"Мегалополіс" викликає захоплення своїм розмахом і фантастичним візуальним рядом, і водночас змушує замислитися над важливими речами. Кіно 24 пропонує підготуватися до прем'єри із добіркою легендарних кінострічок зі схожим вайбом.

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"Метрополіс"

1927, реж. Фріц Ланг

Дивлячись цей німий фільм, важко повірити, що він знятий вже майже 100 років тому. І це не дивно, адже "Метрополіс" – це не просто фільм, це без перебільшення унікальний витвір мистецтва. А мистецтво – вічне й існує поза часом.

Науково-фантастична антиутопія "Метрополіс" розповідає історію вигаданого футуристичного міста. Воно поділяється на верхню частину, де в розкоші живуть правителі, і нижню – величезні індустріальні зали, де розміщено машини, що підтримують роботу міста, і де живуть прості робітники, котрі працюють з цими машинами. Й одного дня між цими частинами міста закономірно виникає конфлікт, який повністю змінить життя Метрополіс.

Аби створити на екрані цей унікальний світ за технічних можливостей німого кіно, було побудовано грандіозну кількість мініатюрних моделей будинків і машин. Спецефекти фільму виконані великою мірою за допомогою методу Шюфтана (оптичної технології комбінованого кінознімання) та покадрової анімації. А щоб показати промені світла, котрі ковзають стінами, було намальовано близько тисячі картин розміром 40×60 см – з окремим зображенням руху променя для кожного кадру.

"Метрополіс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Калігула"

1979, реж. Тінто Брасс

Офіційний трейлер цієї еротичної історичної драми виглядає цілком невинно. Молодий Малкольм Макдауел дуже натуралістично грає сумновідомого римського імператора, а навколо нього відбувається справжнє безумство за участі інших легендарних акторів – зокрема, Пітера О'Тулла і Гелен Міррен.

Утім, враження від трейлеру оманливе. Що треба знати про "Калігулу", аби раптово не запланувати перегляд з дітьми абощо, – так це те, що це навіть не еротичний, а сповнений різноманітних перверсій фактично порнографічний фільм, до якого включені сцени справжнього, а не удаваного сексу.

До речі, ці сцени були вмонтовані в "Калігулу" за рішенням продюсера стрічки, видавця еротичного журналу Penthouse Боба Гуччоне. Зробив він це без відома головного режисера Тінто Брасса, якого на той момент він як продюсер взагалі усунув від виробництва фільму. Також продюсерські рішення змусили сценариста Гора Відала зняти своє ім'я з титрів: він не хотів, щоб його ім’я асоціювалося з аж настільки скандальним проєктом. Але, так чи інакше, "Калігула" однозначно став подією й назавжди увійшов в історію кіно.

"Калігула": дивіться онлайн трейлер фільму

"Клеопатра"

1963, реж. Джозеф Манкевич

1950-1960-ті роки у Голлівуді – період розквіту епохи пеплумів. Пеплум – це жанр кіно, що характеризується використанням античних чи біблійних сюжетів, великою тривалістю фільмів і масштабністю знімань. І "Клеопатра" – одна з найвідоміших стрічок цього жанру, котра водночас і стала символом його занепаду.

Фільм тривалістю 243 хв знімався цілих чотири роки, що обійшлося у 44 мільйонів доларів. "Клеопатра" досі вважається однією з найдорожчих стрічок в історії – а заразом і одним із найбільших фінансових провалів: на показники окупності вона вийшла лише 1967 року, коли були продані права на телевізійний показ.

Фільм розповідає про події 48-30 років до н. е., концентруючись на складних стосунках останньої цариці Єгипту Клеопатри (Елізабет Тейлор), римського правителя Юлія Цезаря (Рекс Гаррісон) і воєначальника Марка Антонія (Річард Бертон). Саме на знімальному майданчику "Клеопатри" між Тейлор і Бертоном розгорівся роман, що став однією з найвідоміших любовних історій Голлівуду.

"Клеопатра": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бен-Гур"

1959, реж. Вільям Вайлер

11 Оскарів – пеплум "Бен-Гур" став першим фільмом в історії, котрий взяв цю фантастичну планку. І після нього лише двом стрічкам вдалося цей рекорд повторити: а саме – "Титаніку" та фільму "Володар перснів. Повернення короля".

У стрічки був рекордний на той час бюджет – майже 15,2 мільйона доларів. Якщо перевести цю суму на сучасні ціни, то "Бен-Гур" так і залишиться найдорожчим фільмом в історії: зараз цей бюджет дорівнював би близько 1,64 мільярда доларів.

"Бен-Гур": дивіться онлайн трейлер фільму

Під час знімання було залучено понад 200 верблюдів і 2,500 коней, а також близько 10 000 акторів масовки. Морську битву знімали за допомогою мініатюр у величезному басейні на задньому майданчику студії Metro-Goldwyn-Mayer. А дев'ятихвилинна гонитва на колісницях стала однією з найвідоміших екшн-сцен в історії кінематографа.

"Бен-Гур", заснований на однойменному романі американського письменника Л'ю Воллеса, розповідає про часи Христа. Головний герой, Юда Бен-Гур (Чарлтон Хестон) – багатий громадянин Юдеї, котрий вступає в конфлікт із римською владою, переживає безліч випробувань, зустрічає Ісуса і згодом стає свідком Його розп’яття.