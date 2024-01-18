Поэтому 24 Канал подготовил для вас подборку фильмов, которые могут улучшить ваше настроение. Поэтому айда просматривать ленту и искать позитив в жизни.

Советуем Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя

Фильмы, которые заменят поход к психологу

"Сборник лучей надежды"

Фильм показывает, что психическое болезнь не описывает личность. Несмотря на это, человек может обрести любовь и обрести внутренние силы для того, чтобы начать принимать себя, понимая, что никто не является идеальным. Приняв себя важно решать проблемы, а не избегать их, чтобы в процессе находить свой внутренний баланс.

"Сборник лучей надежды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маленькая мисс Счастье"

Это веселая история о необычной семье, которая отправляется в путешествие на автобусе "Фольксваген" на расстояние 800 миль, лишь, чтобы позволить своей маленькой дочке принять участие в конкурсе "Маленькая мисс Счастье".

Иногда нужно просто оторваться от печали и насладиться чем-то, что доставляет радость и счастье. Это комедийный фильм, наполненный душой, положительным содержанием, любовью, приключениями и добротой.

"Маленькая мисс Счастье": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождество Чарли Брауна"

Мультфильм рассказывает историю маленького мальчика Чарли Брауна, впадающего в депрессию во время рождественского сезона.

В праздничный период у многих людей плохое настроение, особенно когда все остальные вокруг веселы. Поделиться эмоциями Чарли означает поделиться собственными смешанными ощущениями по поводу праздников. Этот мультфильм поможет облегчить неуверенность и любые сложные эмоции, которые мы можем испытать относительно праздников или любых других моментов, когда нас ждет радость, а мы можем не испытывать ее.

"Рождество Чарли Брауна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Преимущества скромников"

Когда человек испытывает тяжесть из-за экзистенциальных проблем, психологи рекомендуют просмотр фильмов о подростках, как полезный и терапевтический способ.

Таковы истории о подростках или молодых людях, переживающих глубокие жизненные изменения, заставляющие их начинать формирование своей личности во взрослом возрасте. "Преимущества скромников" – это рассказ о социально неудобном подростке, с которым подружились двое одноклассников и помогают ему обрести собственную ценность.

"Преимущества скромников": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мыслями наизнанку"

Фильм рассказывает историю 11-летней девочки, вынужденной покинуть свой дом на Среднем Западе и переехать в Сан-Франциско. Она исследует влияние эмоций на человека. Внешнее отражение внутреннего эмоционального процесса позволяет нам понять, как наши чувства могут влиять на мысли и поведение. Важна также идея того, что мы можем и часто имеем сознательную способность выбирать свое эмоциональное состояние в разное время.

"Мыслями наизнанку": смотрите онлайн трейлер фильма