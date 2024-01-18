Тому 24 Канал підготував для вас добірку фільмів, які можуть покращити ваш настрій. Тому гайда переглядати стрічку і шукати позитив у житті.

Радимо Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

Фільми, які замінять похід до психолога

"Збірка промінців надії"

Фільм демонструє, що психічне захворювання не визначає особистість. Попри це, людина може знайти кохання та здобути внутрішні сили для того, щоб почати приймати себе, розуміючи, що ніхто не є ідеальним. Прийнявши себе, важливо розв'язувати проблеми, а не уникати їх, щоб в процесі знаходити свій внутрішній баланс.

"Збірка промінців надії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Маленька міс Щастя"

Це весела історія про незвичайну родину, яка вирушає у подорож автобусом "Фольксваген" на відстань 800 миль, лише щоб дозволити своїй маленькій доньці взяти участь у конкурсі "Маленька міс Щастя".

Інколи потрібно просто відірватися від смутку і насолодитися чимось, що приносить радість та щастя. Це комедійний фільм, наповнений душею, позитивним змістом, любов'ю, пригодами та добротою.

"Маленька міс Щастя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдво Чарлі Брауна"

Мультфільм розповідає історію маленького хлопчика Чарлі Брауна, який впадає у депресію під час різдвяного сезону.

У святковий період багато людей мають поганий настрій, особливо коли всі інші навколо веселі. Поділитися емоціями Чарлі означає поділитися власними змішаними відчуттями щодо свят. Цей мультфільм допоможе полегшити невпевненість та будь-які складні емоції, які можемо відчути відносно свят або будь-яких інших моментів, коли нас очікує радість, а ми можемо не відчувати її.

"Різдво Чарлі Брауна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Переваги скромників"

Коли людина відчуває важкість через екзистенційні проблеми, психологи рекомендують перегляд фільмів про підлітків, як корисний та терапевтичний спосіб.

Такі історії про підлітків чи молодих людей, які переживають глибокі життєві зміни, що змушують їх починати формування своєї особистості у дорослому віці. "Переваги скромників" – це розповідь про соціально незручного підлітка, з яким подружились двоє однокласників і допомагають йому віднайти власну цінність.

"Переваги скромників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Думками навиворіт"

Фільм розповідає історію 11-річної дівчинки, яка вимушена покинути свій будинок на Середньому Заході та переїхати до Сан-Франциско. Вона досліджує вплив емоцій на людину. Зовнішнє відображення внутрішнього емоційного процесу дає нам зрозуміти, як наші почуття можуть впливати на думки та поведінку. Важливою є також ідея того, що ми можемо та часто маємо свідому здатність вибирати свій емоційний стан у різний час.

"Думками навиворіт": дивіться онлайн трейлер фільму