В непростой период жизни: 5 фильмов, которые помогут справиться с токсическими эмоциями

Борьба с депрессией, апатией или просто плохим настроением – это всегда непростой период. Конечно, все психологи скажут, что это переломные моменты, которые делают нас сильнее, однако это часто очень тяжело для человека.

Поэтому 24 Канал подготовил для вас подборку фильмов, которые могут улучшить ваше настроение. Айда просматривать ленту и искать позитив в жизни.

Советуем Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя

Фильмы, которые заменят поход к психологу

"Сборник лучей надежды"

Фильм показывает, что психическое болезнь не описывает личность. Несмотря на это, человек может обрести любовь и обрести внутренние силы для того, чтобы начать принимать себя, понимая, что никто не является идеальным. Приняв себя важно решать проблемы, а не избегать их, чтобы в процессе находить свой внутренний баланс.

"Сборник лучей надежды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маленькая мисс Счастье"

Это веселая история о необычной семье, которая отправляется в путешествие на автобусе "Фольксваген" на расстояние 800 миль, лишь, чтобы позволить своей маленькой дочке принять участие в конкурсе "Маленькая мисс Счастье".

Иногда нужно просто оторваться от печали и насладиться чем-то, что доставляет радость и счастье. Это комедийный фильм, наполненный душой, положительным содержанием, любовью, приключениями и добротой.

"Маленькая мисс Счастье": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождество Чарли Брауна"

Мультфильм рассказывает историю маленького мальчика Чарли Брауна, впадающего в депрессию во время рождественского сезона.

В праздничный период у многих людей плохое настроение, особенно когда все остальные вокруг веселы. Поделиться эмоциями Чарли означает поделиться собственными смешанными ощущениями по поводу праздников. Этот мультфильм поможет облегчить неуверенность и любые сложные эмоции, которые мы можем испытать относительно праздников или любых других моментов, когда нас ждет радость, а мы можем не испытывать ее.

"Рождество Чарли Брауна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Преимущества скромников"

Когда человек испытывает тяжесть из-за экзистенциальных проблем, психологи рекомендуют просмотр фильмов о подростках, как полезный и терапевтический способ.

Таковы истории о подростках или молодых людях, переживающих глубокие жизненные изменения, заставляющие их начинать формирование своей личности во взрослом возрасте. "Преимущества скромников" – это рассказ о социально неудобном подростке, с которым подружились двое одноклассников и помогают ему обрести собственную ценность.

"Преимущества скромников": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мыслями наизнанку"

Фильм рассказывает историю 11-летней девочки, вынужденной покинуть свой дом на Среднем Западе и переехать в Сан-Франциско. Она исследует влияние эмоций на человека. Внешнее отражение внутреннего эмоционального процесса позволяет нам понять, как наши чувства могут влиять на мысли и поведение. Важна также идея того, что мы можем и часто имеем сознательную способность выбирать свое эмоциональное состояние в разное время.

"Мыслями наизнанку": смотрите онлайн трейлер фильма