Уже в кинотеатрах: 3 премьеры, которые стоит увидеть до конца года

28 декабря – Международный день кино. Лучший способ отпраздновать – посетить кинотеатр, сегодня точно порадует своих зрителей премьерными лентами.

Поэтому скорее ищите в материале 24 Канала понравившийся вам фильм больше всего. Смотрите трейлер и выбирайте, какую премьерную ленту вы посмотрите уже сегодня!

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"Феррари"

Лето 1957 года явилось испытанием для бывшего автогонщика Энцо Феррари. Его компания, основанная десять лет назад с женой Лаурой, оказалась на грани банкротства. Брак Энцо и Лауры становится объектом последовательных испытаний: сначала утраты единственного сына и законного наследника, а затем признание и принятие сына, рожденного вне брака.

Ради спасения семейного бизнеса, Феррари решает рискнуть и отдать все на Милле Милья – культовые гонки протяженностью 1000 миль через Италию.

"Феррари": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественское приключение"

Элизабет занимается работой в компании, принадлежащей отцу ее жениха в сфере недвижимости. Будущий тесть высылает ее в родной город с целью убедить бывшего парня продать свою горнолыжную базу компании.

Только завершение этой истории раскроет, в чем состоит проблема и как ее можно решить.

"Рождественское приключение": смотрите онлайн трейлер.

"Счастливый случай"

Главной героиней является Фанни – молодая парижанка, у которой, казалось бы, есть все. Впрочем, чего-то не хватает. Однажды утром по дороге на работу она сталкивается со школьным знакомым Аланом, который напомнил ей, что всегда был влюблен в нее.

Это общение быстро переросло в роман, и законный муж Фанни сразу начинает подозревать что-нибудь. Интересно, сможет ли он узнать правду и как ему это удастся?

"Счастливый случай": смотрите онлайн трейлер фильма