Тому скоріш шукайте в матеріалі 24 Каналу фільм, який сподобався вам найбільше. Дивіться трейлер та обирайте, яку прем'єрну стрічку ви подивитесь уже сьогодні!

Дивіться також 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

"Феррарі"

Літо 1957 року стало випробуванням для колишнього автогонщика Енцо Феррарі. Його компанія, заснована десять років тому з дружиною Лаурою, опинилася на межі банкрутства. Шлюб Енцо і Лаури стає об'єктом послідовних випробувань: спочатку втрати єдиного сина і законного спадкоємця, а потім визнання та прийняття сина, який був народжений поза шлюбом.

Заради порятунку родинного бізнесу, Феррарі вирішує ризикнути та віддати все на Мілле Мілья – культові перегони протяжністю 1000 миль через Італію.

"Феррарі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяна пригода"

Елізабет займається роботою в компанії, що належить батькові її нареченого у сфері нерухомості. Майбутній тесть висилає її до її рідного міста з метою переконати колишнього хлопця продати свою гірськолижну базу компанії.

Тільки завершення цієї історії розкриє, в чому полягає проблема та як її можна вирішити.

"Різдвяна пригода": дивіться онлайн трейлер

"Щасливий випадок"

Головною героїнею є Фанні – молода парижанка, у якої здавалося б, є все. Утім, чогось таки не вистачає. Одного ранку по дорозі на роботу вона стикається зі шкільним знайомим Аланом, який нагадав їй, що завжди був закоханий у неї.

Це спілкування швидко переросло в роман, і законний чоловік Фанні відразу починає підозрювати щось. Цікаво, чи зможе він дізнатись правду і як йому це вдасться?

"Щасливий випадок": дивіться онлайн трейлер фільму