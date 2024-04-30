Готовьте попкорн: 6 крутых фильмов, которые выйдут в мае и покорят ваше сердце

Апрель подходит к концу, а значит список фильмов, которые стоит посмотреть, уже заканчивается. Мы поможем вам обновить подборку лент, которые точно стоит ждать в мае.

Читайте в материале Кино 24, какие украинские и зарубежные ленты точно стоят вашего просмотра. Смотрите трейлеры и узнавайте, о чем будут новые сюжеты.

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"Прекрасная бунтарка"

Дата выхода: 2 мая

Эта история рассказывает о Джанне Наннини в формате автобиографии. Она – итальянская рок-звезда, получившая славу благодаря своим хитам, написанным в 1980-х годах. Мало кто знает, как она жила, преследуя свои мечты, несмотря на семейные трудности и препятствия в индустрии музыки, которые были в то время.

"Прекрасная бунтарка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Соперники"

Дата выхода: 2 мая

Главные роли в фильме достались Зендее ("Дюна", "Человек-паук", сериал "Эйфория"), Джошу О'Коннору (сериал "Корона") и Майку Файсту ("Вестсайдская история"). Интересно, что для съемок актеры тренировались под руководством профессиональных теннисистов в течение трех месяцев.

Сюжет фильма вращается вокруг теннисистки Таши Дункан. Она является амбициозной спортсменкой, но из-за травмы ее карьера незначительно меняется. Теперь она работает тренером, а главная ее цель - помочь своему мужу Арту выйти из своего несчастного профессионального спада.

Она убеждает Арта принять участие в турнире "Челленджер", что является следующим уровнем после профессиональных соревнований. Но его оппонентом становится бывший лучший друг и бывший возлюбленный Таши.

"Соперники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мы были рекрутами"

Дата выхода: 2 мая

Это киношедевр от Любомира Левицкого – документальный фильм, изложенный в художественной форме. Это не просто кино для будущих рекрутов, а своеобразный манифест для будущих героев и послание для всемирной аудитории, которая хочет понимать, кто настоящие герои настоящего.

Фильм раскрывает восемь бойцов 3-й ОШБр не только как профессиональных воинов, но и как людей, философов, обычных ребят, которые мечтают о семье и мирной жизни в своей стране.

"Мы были рекрутами": смотрите онлайн трейлер фильма

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А также мы рекомендуем обратить внимание на такие премьерные ленты:

"Без глазури", 3 мая

"Папина дочка", 9 мая

"Атлас", 30 мая

Приготовьтесь к просмотру. На май 2024 года кинотворцы приготовили для своих зрителей нечто по-настоящему особенное.