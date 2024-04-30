Читайте у матеріалі Кіно 24, які українські та закордонні стрічки точно вартують вашого перегляду. Дивіться трейлери та дізнавайтесь, про що будуть нові сюжети.

Дивіться також "Суперники" і не тільки: 3 високорейтингові фільми, які передають дух тенісних турнірів

"Прекрасна бунтарка"

Дата виходу: 2 травня

Ця історія розповідає про Джанну Нанніні у форматі автобіографії. Вона – італійська рок-зірка, що здобула славу завдяки своїм хітам, написаним у 1980-х роках. Мало хто знає, як саме вона жила, переслідуючи свої мрії, не зважаючи на сімейні труднощі та перешкоди в індустрії музики, які були у той час.

"Прекрасна бунтарка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Суперники"

Дата виходу: 2 травня

Головні ролі у фільмі дісталися Зендеї ("Дюна", "Людина-павук", серіал "Ейфорія"), Джошу О'Коннору (серіал "Корона") та Майку Файсту ("Вестсайдська історія"). Цікаво, що для зйомок актори тренувалися під керівництвом професійних тенісистів протягом трьох місяців.

Сюжет фільму обертається навколо тенісистки Таші Дункан. Вона є амбіційною спортсменкою, але через травму її кар'єра незначно змінюється. Тепер вона працює тренеркою, а головна її мета - допомогти своєму чоловікові Арту вийти зі свого нещасного професійного спаду.

Вона переконує Арта взяти участь у турнірі "Челленджер", що є наступним рівнем після професійних змагань. Але його опонентом стає колишній найкращий друг та колишній коханий Таші.

"Суперники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми були рекрутами"

Дата виходу: 2 травня

Це кіношедевр від Любомира Левицького – документальний фільм, викладений у художній формі. Це не просто кіно для майбутніх рекрутів, а своєрідний маніфест для майбутніх героїв і послання для всесвітньої аудиторії, яка хоче розуміти, хто справжні герої сьогодення.

Фільм розкриває восьмеро бійців 3-ї ОШБр не лише як професійних воїнів, але і як людей, філософів, звичайних хлопців, які мріють про сім'ї та мирне життя у своїй країні.

"Ми були рекрутами": дивіться онлайн трейлер фільму

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А також ми рекомендуємо звернути увагу на такі прем'єрні стрічки:

"Без глазурі", 3 травня

"Татова донька", 9 травня

"Атлас", 30 травня

Приготуйтесь до перегляду. На травень 2024 року кінотворці приготували для своїх глядачів щось по-справжньому особливе.