Читайте в материале Кино 24, какие украинские и зарубежные ленты точно стоят вашего просмотра. Смотрите трейлеры и узнавайте, о чем будут новые сюжеты.
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"Прекрасная бунтарка"
Дата выхода: 2 мая
Эта история рассказывает о Джанне Наннини в формате автобиографии. Она – итальянская рок-звезда, получившая славу благодаря своим хитам, написанным в 1980-х годах. Мало кто знает, как она жила, преследуя свои мечты, несмотря на семейные трудности и препятствия в индустрии музыки, которые были в то время.
"Прекрасная бунтарка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Соперники"
Дата выхода: 2 мая
Главные роли в фильме достались Зендее ("Дюна", "Человек-паук", сериал "Эйфория"), Джошу О'Коннору (сериал "Корона") и Майку Файсту ("Вестсайдская история"). Интересно, что для съемок актеры тренировались под руководством профессиональных теннисистов в течение трех месяцев.
Сюжет фильма вращается вокруг теннисистки Таши Дункан. Она является амбициозной спортсменкой, но из-за травмы ее карьера незначительно меняется. Теперь она работает тренером, а главная ее цель - помочь своему мужу Арту выйти из своего несчастного профессионального спада.
Она убеждает Арта принять участие в турнире "Челленджер", что является следующим уровнем после профессиональных соревнований. Но его оппонентом становится бывший лучший друг и бывший возлюбленный Таши.
"Соперники": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мы были рекрутами"
Дата выхода: 2 мая
Это киношедевр от Любомира Левицкого – документальный фильм, изложенный в художественной форме. Это не просто кино для будущих рекрутов, а своеобразный манифест для будущих героев и послание для всемирной аудитории, которая хочет понимать, кто настоящие герои настоящего.
Фильм раскрывает восемь бойцов 3-й ОШБр не только как профессиональных воинов, но и как людей, философов, обычных ребят, которые мечтают о семье и мирной жизни в своей стране.
"Мы были рекрутами": смотрите онлайн трейлер фильма
А также мы рекомендуем обратить внимание на такие премьерные ленты:
- "Без глазури", 3 мая
- "Папина дочка", 9 мая
- "Атлас", 30 мая
Приготовьтесь к просмотру. На май 2024 года кинотворцы приготовили для своих зрителей нечто по-настоящему особенное.