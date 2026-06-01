Что выйдет на Netflix в июне: 5 долгожданных фильмов, которые могут стать любимыми

Лето 2026 года обещает быть богатым на яркие премьеры. В частности, в июне выйдет много фильмов, которые уже привлекают внимание настоящих киноманов.

Среди них – абсолютно разножанровые истории, поэтому каждый сможет выбрать для себя что-то по-настоящему особенное. Список будущих премьер уже опубликовали на инстаграм-странице NetflixUA.

Какие фильмы выйдут на Netflix в июне 2026 года?

В июне зрителей ждет немало ярких кинопремьер, однако одной из самых ожидаемых станет фильм "Офисный роман", премьера которого запланирована на 5 июня 2026 года. Лента сочетает в себе жанры комедии и мелодрамы, а главные роли исполнят Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн.

Создатели уже интригуют зрителей, обещая дерзкую романтическую комедию о тайном служебном романе.

Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн воплотят образы трудоголиков, которые решатся прислушаться к зову сердца. Режиссером фильма стал Ол Паркер.



"Офисный роман" выходит на Netflix / Фото Netflix UA

Кроме того, в прокат выйдет немало других разножанровых лент, поэтому каждый сможет найти что-то для себя. В списке – и мультфильмы для детей, и триллеры, и фильмы, основанные на реальных событиях, и комедии.

Вот какие еще премьеры ожидают зрителей в июне 2026 года:

" Я Франкельда " – 12 июня 2026 года

" Сообщение для Изабеллы " – 19 июня 2026 года

" В руках Данте " – 24 июня 2026 года

"Братик" – 26 июня 2026 года

Поэтому ожидайте самые яркие премьеры и наслаждайтесь беззаботностью первого месяца лета, просматривая любимые ленты на стриминговой платформе Netflix.