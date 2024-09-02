"Джокер: Безумие на двоих" и не только: 10 самых громких фильмов осени 2024 года

Осень – время самых ожидаемых премьер фильмов и сериалов. Люди полностью возвращаются к рабочему ритму, поэтому после сложных будней хотят максимально расслабиться за просмотром интересных новинок.

В сентябре, октябре и ноябре в кинотеатрах будет происходить много премьер, на которые стоит сходить. В сегодняшнем материале узнавайте, какие фильмы выйдут на экраны уже в ближайшее время.

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"Битлджюс Битлджюс"

Делия вместе с мужем и дочерью живет в городе Уинтер-Ривер. Однажды из потустороннего мира начали приходить призраки и Битлджюс. Дочь супругов Лидия – подростка, которая имеет очень сложный характер. Неожиданно ей под руки попадается макет города. Теперь Битлджюс снова может приходить в мир живых.

Премьера: 5 сентября

"Битлджюс Битлджюс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Одинокие волки"

Премьера: 20 сентября

Этот фильм стоит посмотреть и потому, что главные роли исполняют непревзойденные актеры – Брэд Питт и Джордж Клуни. По сюжету комедийного боевика, их герои – "чистильщики", которые должны сделать так, чтобы о преступлении, произошедшем недавно, никто не узнал. Однако дело оказывается не таким простым, как кажется.

"Одинокие волки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джокер: Безумие на двоих"

Премьера: 3 октября

Уже в октябре на телеэкранах зрители смогут увидеть Леди Гагу и Хоакина Феникса в новом фильме о Джокере. События ленты разворачиваются в городе Готэм, где проживает Артур Флек – преступник, который сошел с ума, и называет себя Джокером. Приключения главного героя начинаются в психиатрической больнице.

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"Джокер: Безумие на двоих": смотрите онлайн трейлер фильма

"Веном 3: Последний танец"

Премьера: 24 октября

В фильме рассказывается об Эдди Броке – журналисте-расследователе, который обладает инопланетной формой жизни. То есть в его теле есть симбиот Веном, который не может существовать без человека. Эти существа хотят найти планету и вселиться в каждого ее жителя. Однажды Эдди и Веном решают убежать как можно дальше от мира.

"Веном 3: Последний танец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гладиатор 2"

Премьера: 14 ноября

Зрители попадают в Древний Рим, когда им правил император Коммод, то есть на дворе 180-192 года. Внук бывшего императора Люциус имеет жену и сына, вместе с которыми живет на северном побережье Африки. Когда римляне начали вторжение, мужчина превратился в раба. Вдруг он решает стать гладиатором.

"Гладиатор 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Это далеко не все премьеры, на которые стоит ожидать зрителям. Осень 2024 года будет богата на качественные фильмы, поэтому смотрите трейлеры, чтобы выбрать, какую ленту обязательно надо будет включить вечером. Вот еще несколько новинок: