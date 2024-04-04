В материале Кино 24 читайте больше о сюжетах фильмов и выбирайте, который нравится именно вам. Это те киноистории, которые точно стоят просмотра.

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Какие фильмы выходят в кинотеатрах

"Последнее дыхание"

Режиссером боевика и триллера "Последнее дыхание" является Стефон Бристол, для которого этот фильм стал вторым полнометражным в карьере.

Действие фильма происходит в будущем, где Земля почти лишена воздуха. Людей охватывает жестокая борьба за генераторы кислорода. Майя, жена изобретателя, и их дочь Заря живут в помещении, где производится кислород. Они не покидают свой дом, чтобы защитить технику, за которую все охотятся. Их единственный шанс – специальный костюм, созданный когда-то Дариусом.

Другая группа, которую возглавляет Тесс, давно ищет как Маю, так и технику, помогающую им выжить. Тесс знает о разработке пропавшего мужа Майи и готова пойти на любые меры, чтобы добраться до нее.

"Последнее дыхание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мы, наши любимцы и война"

Тревел-блогер Антон Птушкин создал документальный фильм "Мы, наши любимцы и война".

Во время начала полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спасти свою жизнь. Некоторые из них выезжали, беря с собой своих домашних любимцев. Другие, надеясь на временный отъезд, оставляли животных дома. Все эти животные нуждались в помощи и хотели жить.

В фильме главные роли играют коты, собаки, медведи, львы, лемуры и хамелеон "Игорь", а также люди, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти этих животных.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Сезон охоты"

Это комедия, рассказывающая о приключениях одной семьи.

В селе выставлен на продажу идеальный дом мечты в самом сердце природы. Для семейной пары с двумя детьми это возможность наконец уехать из тесной столичной квартиры и отделиться от городской жизни.

Мечта быстро превращается в кошмар, когда они выясняют, что доброжелательные соседи используют их прекрасный сад как охотничьи угодья! Начинается настоящая война между соседями, где все средства и методы разрешены!

"Сезон охоты": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди премьерных лент также фильмы "Омен: Начало", "Ритуал. Другое измерение". Выбирайте своего фаворита и покупайте билеты в кинотеатре вашего города.