У матеріалі Кіно 24 читайте більше про сюжети фільмів та обирайте, який до вподоби саме вам. Це ті кіноісторії, які точно вартують перегляду.

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Які фільми виходять у кінотеатрах

"Останній подих"

Режисером бойовика та трилера "Останній подих" є Стефон Брістол, для якого цей фільм став другим повнометражним у кар'єрі.

Дія фільму відбувається у майбутньому, де Земля майже позбавлена повітря. Людей охоплює жорстока боротьба за генератори кисню. Мая, дружина винахідника, та їхня донька Зоря живуть у приміщенні, де виробляється кисень. Вони не покидають свій дім, щоб захистити техніку, за яку всі полють. Їхній єдиний шанс – спеціальний костюм, створений колись Даріусом.

Інша група, яку очолює Тесс, давно шукає як Маю, так і техніку, що допомагає їм вижити. Тесс знає про розробку зниклого чоловіка Маї та готова піти на будь-які заходи, щоб дістатися до неї.

"Останній подих": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми, наші улюбленці та війна"

Тревел-блогер Антон Птушкін створив документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна".

Під час початку повномасштабної війни багато українців були змушені покинути свої домівки, щоб врятувати своє життя. Деякі з них виїжджали, беручи з собою своїх домашніх улюбленців. Інші, сподіваючись на тимчасовий від'їзд, залишали тварин удома. Усі ці тварини потребували допомоги та хотіли жити.

У фільмі головні ролі відіграють коти, собаки, ведмеді, леви, лемури та хамелеон "Ігор", а також люди, які ризикують своїм життям, щоб врятувати цих тварин.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Сезон полювання"

Це комедія, що розповідає про пригоди однієї сім'ї.

У селі виставлений на продаж ідеальний будинок мрії у самому серце природи. Для сімейної пари з двома дітьми це можливість нарешті виїхати з тісної столичної квартири та відокремитися від міського життя.

Мрія швидко перетворюється на кошмар, коли вони з'ясовують, що доброзичливі сусіди використовують їхній прекрасний сад як мисливські угіддя! Починається справжня війна між сусідами, де всі засоби та методи дозволені!

"Сезон полювання": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед прем'єрних стрічок також фільми "Омен: Початок", "Ритуал. Інший вимір". Обирайте свого фаворита та купляйте квитки у кінотеатрі вашого міста.