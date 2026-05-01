5 культовых фильмов 2000-х, которые хочется пересматривать снова и снова

2000-х годы подарили миру кино немало кинокартин, которые получили статус культовых. Они не просто оставили свой след в истории, но и стали такими, на которых можно равняться.

Этот период можно назвать настоящим взрывом, ведь кому не было интересно посмотреть первого "Гладиатора" или узнать секреты "Кода да Винчи", которые спрятал Дэн Браун. Далее в материале 24 Канал подробнее расскажет о культовых фильмах 2000-х годов, которые никогда не надоест пересматривать.

"Гарри Поттер и философский камень", 2001

Рейтинг IMDb: 7,7

В один прекрасный день жизнь мальчика, живущего в каморке под лестницей изрядно изменилась. Он узнал, что является волшебником, а его родители на самом деле умерли от рук того, чье имя нельзя называть. Гарри отправляется в одну из лучших школ магии – Хогвартс, где его ждет настоящая дружба, немало опасностей и приключений.

"Гарри Поттер и философский камень": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гладиатор", 2000

Рейтинг IMDb: 8,5

Максимус – легендарный военачальник Римской империи. Его могуществу и уму не было равных. Войско его обожало, однако единственное, что он не смог преодолеть – придворные интриги. Генерала предают и приговаривают к смертной казни. Но чудом ему удается избежать смерти. Максимус становится гладиатором. О его победах начали говорить по всей стране, поэтому бывший генерал оказывается в знаменитом Колизее, где на арене встретится со своим заклятым врагом.

"Гладиатор": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мистер и миссис Смит", 2005

Рейтинг IMDb: 6,5

Джон и Джейн – муж и жена. Кажется, что у них классическая супружеская жизнь, однако есть маленький нюанс. Они не знают, что оба работают наемными убийцами, тайно путешествуют по миру и постоянно выполняют опасные миссии. И так продолжается некоторое время, пока Джон не получает приказ выбить Джейн, а Джейн – Джона.

"Мистер и миссис Смит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Код да Винчи", 2006

Рейтинг IMDb: 6,7

Роберт Лэнгдон – гарвардский профессор, которого начинают подозревать в преступлении, которое он не совершал. Роберт знакомится с криптографом парижской полиции и вместе они пытаются разгадать тайну, которая может подорвать могущество католической церкви. Из-за этого над ними нависает еще больше угроза, ведь другие хотят защитить великую религиозную тайну больше всего на свете.

"Код да Винчи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Трансформеры", 2007

Рейтинг IMDb: 7,1

Существует две расы роботов-инопланетян – Автоботы и Десептиконы, которые вели войну за Вселенную. И вот их бойня добралась и до планеты Земля. И еще самое удивительное – шанс на спасение находится в руках совсем юного парня. Сэм Уитвикки даже не догадывается, какая роль на него возложена, поэтому он вместе со своей подругой Микаэлой оказываются в противостоянии роботов.

"Трансформеры": смотрите онлайн трейлер фильма

Какой культовый фильм вышел 24 года назад?

В 2002 году на большие экраны вышла история о "Человеке-пауке", ставшем частью супергеройского мира. На тот момент фильм имел огромный успех, а за первый уикенд проката собрал более 100 миллионов долларов.

Питер Паркер – обычный школьник, которого во время экскурсии кусает генетически измененный паук. И это не проходит для него бесследно. Утром он просыпается со сверхспособностями: может лазить по стенам, имеет чрезвычайную силу и скорость.