5 известных фильмов, которые запрещены для просмотра в разных странах мира

Есть много фильмов, которые разрешены для просмотра в нашей стране, но могут быть запрещены в других частях мира по разным причинам. Важным фактором в этом контексте являются культурные и моральные представления, которые могут значительно отличаться от страны к стране.

Например, сцены насилия, сексуального характера или темы, касающиеся религии, могут быть восприняты как неприемлемые в одной культуре, тогда как в другой они могут быть разрешены. Эти различия часто влияют на решения органов цензуры и киноиндустрии относительно разрешения или запрета определенных фильмов.

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"Отступники"

Где запрещен: Китай



Гангстерские споры между героями, которых сыграли Леонардо Ди Каприо, Джек Николсон и Мэтт Дэймон, получили популярность среди киноманов во многих странах. Фильм был тепло воспринят критиками и даже получил четыре премии Оскар.



Однако в фильме есть сюжетная линия, где один из героев планирует продать украденные микропроцессоры китайцам, которые они якобы будут использовать для ракет против Тайваня.



Этот элемент сюжета вызвал возмущение китайских цензоров, которые решили запретить показ фильма в стране.

"Отступники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маньяк"

Где запрещен: Новая Зеландия



Это история о психически больном парне, который снимает скальпы со своих жертв. Однако, как зрители, так и критики сходятся во мнении, что триллер с Эллайджой Вудом в главной роли не является чрезмерно жестоким по сравнению со многими другими фильмами ужасов, где кровь и насилие на экране занимают больше места.



Поэтому решение новозеландских цензоров запретить этот фильм было воспринято неоднозначно. Некоторые зрители и критики не поняли, почему именно этот фильм был признан настолько неприемлемым, что его решили убрать из публичного доступа. Для многих это решение выглядит как чрезмерная реакция, особенно учитывая, что фильм не превышает границы, которые часто можно увидеть в других жанровых картинах.

"Маньяк": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ной"

Где запрещен: Пакистан, Катар, Бахрейн, Малайзия, Индонезия



Экранизируя библейскую легенду, режиссер Даррен Аронофски решил углубиться в душу главного героя, выжившего после всемирного потопа. В фильме режиссер изобразил, что переживания этого героя не ограничиваются светлыми чувствами. Ведь выживание в условиях, когда все вокруг гибнут, вызывает сложные эмоции и моральные дилеммы. Картина, которую можно назвать в чем-то философской, вызвала серьезное возмущение среди цензоров.



Одной из причин запрета фильма было уважение к чувствам верующих, ведь содержательные отступления от традиционного библейского сюжета могли возмутить религиозные общины. Кроме того, некоторые мусульманские страны запретили фильм из-за того, что в исламе не допускается изображение пророков или посланников Аллаха, что также стало аргументом для цензоров. Эти факторы привели к тому, что фильм не был допущен к показу в ряде стран.

"Ной": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девушка с татуировкой дракона"

Где запрещен: Индия



Фильм, снятый по культовой книге Стига Ларссона, собрал бешеные кассовые сборы. Остросюжетная лента завоевала сердца миллионов киноманов по всему миру, которые наблюдали за происходящим с замиранием сердца, пытаясь разгадать не такую уж и простую загадку.



Однако индийским зрителям не удалось насладиться этим триллером. Сцена изнасилования главной героини ее опекуном вызвала беспокойство у некоторых чиновников, которые сочли этот эпизод слишком шокирующим и неприемлемым для индийской аудитории. В результате фильм не получил прокатного удостоверения в Индии, что лишило местных зрителей возможности посмотреть его в кинотеатрах.

"Девушка с татуировкой дракона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Список Шиндлера"

Где запрещен: Индонезия



Фильм, получивший семь премий Оскар и по праву вошедший в золотой фонд мирового кинематографа, не понравился индонезийским блюстителям морали. Они решили запретить его показ якобы из-за наличия сцен с обнаженной натурой.

"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма

Это решение вызвало удивление у мирового сообщества, ведь фильм рассказывает о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, который спас жизни многих евреев, выкупив их из концлагерей во время Второй мировой войны. Сюжет, чествующий героизм и гуманность, трудно ассоциировать с аморальностью.

Запрет фильма в Индонезии стал неожиданностью, ведь его содержание имеет глубокое историческое и моральное значение, что признано во всем мире.