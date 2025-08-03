В разных странах даже самые известные ленты попадали под цензуру, а иногда – полный запрет. Более того, некоторые фильмы провоцировали настолько бурную реакцию, что становились центром международных конфликтов.

Кино 24 собрал подборку фильмов, которые в разное время и по разным причинам были запрещены в мире. Об этом подробнее – узнавайте далее в материале.

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"Барби" (2023)

В июле 2023 года вьетнамское правительство запретило прокат фильма "Барби". Дело в том, что людей разгневала сцена, где на карте мира изображена 9-штриховая линия Китая – маркировка, которая отражает претензии Пекина на почти все Южнокитайское морское пространство. В частности, на территории, которые Вьетнам считает своими. Из-за этого прокат фильма был отменен, а государственные СМИ раскритиковали фильм как "пропагандистский".

"Барби": смотрите трейлер фильма онлайн

"Код да Винчи" (2006)

Фильм вызвал возмущение у многих верующих из-за сюжета, где утверждается, что Иисус Христос имел потомков, а Мария Магдалина была его женой. Многие трактовали это как прямое отрицание догматов христианской веры. Так, во многих странах даже происходили демонстрации с требованием запрета фильма. В связи с этим, ленту таки запретили для просмотра в Египте, Ливане, Иране, Палестине и Пакистане.

"Код да Винчи": смотрите трейлер фильма онлайн

"Интервью" (2014)

Сюжет фильма разворачивается вокруг американских журналистов, которые получают задание убить Ким Чен Ына. Неожиданно эта комедия быстро стала объектом геополитического скандала. Ведь КНДР угрожала начать войну против США, если фильм выпустят в прокат. А в 2014 году хакерская группа осуществила масштабную кибератаку на Sony Pictures, обнародовав огромное количество внутренних документов компании. Из-за этого прокат фильма ограничили во многих странах, но позже зрители получили возможность посмотреть ленту на онлайн-платформах.

"Интервью": смотрите трейлер фильма онлайн

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