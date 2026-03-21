В материале 24 Канала читайте, какие фильмы, где и почему запрещали. Среди них – популярная комедия "Барби".

Какие фильмы запрещали в разных странах?

"Барби" (2023)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

"Барби" – один из самых успешных фильмов 2023 года. Главные роли в нем сыграли непревзойденные Марго Робби и Райан Гослинг. Однако не во всех странах ленту восприняли положительно.

У Кувейте запретили показ "Барби" в кинотеатрах. Председатель кувейтского совета по классификации фильмов заявил, что обычно совет просит вырезать сцены из лент, которые считаются такими, что презирают культуру страны, но "когда они пропагандируют поведение, которое государство считает неприемлемым, их полностью запрещают".

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма

У Вьетнаме комедию запретили из-за сцены с картой, где изображена спорная территория в Южнокитайском море; в Алжире – из-за того, что фильм "пропагандирует гомосексуальность и другие западные отклонения" и "не соответствует религиозным и культурным убеждениям" страны; в Ливане – из-за "пропаганды гомосексуальности".

"Код да Винчи" (2006)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Фильм "Код да Винчи" от режиссера Рона Говарда, снят по одноименному роману американского писателя Дэна Брауна. 7 из 28 штатов Индии запретили показ ленты, ведь она якобы оскорбляет христиан.

Мы приняли это решение, поскольку выход фильма мог привести к демонстрациям и беспорядкам. Организации меньшинств отметили, что сюжет фильма атакует саму суть Святого Евангелия, уничтожая божественность Иисуса Христа,

– цитирует Los Angeles Times специального главного секретаря штата Андхра-Прадеш.

"Код да Винчи": смотрите онлайн трейлер фильма

Как пишет "Детектор медиа" триллер также запретили в Египте, ведь правительство не хотело раздражать коптов – потомков первых египетских христиан. Главы египетских христианских церквей утверждали, что фильм "основан на лжи и искажении истории, это насмешка над христианской религией и ее духовными ценностями".

"Пятьдесят оттенков серого" (2015)

Рейтинг IMDb: 4.2/10

"Пятьдесят оттенков серого" – эротический фильм, снят по мотивам одноименного романа английской писательницы Эрики Джеймс. Главные роли на экране воплотили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.

Показ эротического фильма "Пятьдесят оттенков серого" запретили в Индии, несмотря на то, что продюсеры отредактировали ленту, чтобы уменьшить количество интимных сцен, передает The Guardian.

"Пятьдесят оттенков серого": смотрите онлайн трейлер фильма

Также ленту режиссера Сэм Тейлор-Джонсон запретили Малайзия, Кения и Индонезия.