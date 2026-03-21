24 Канал подготовил подборку фильмов, которые заставляют сомневаться в реальности. Выбирайте, что посмотреть в эти выходные.
Тоже интересно Не смотрите этот фильм, потому что он разобьет сердце: высокорейтинговая драма, которая заставляет задуматься
Фильмы, которые заставляют сомневаться в реальности
"Матрица" (1999)
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
Нео верит, что Морфеус, которого считают самым опасным человеком в мире, может сказать ему, что такое Матрица. Прекрасная незнакомка Тринини ведет мужчину в подземный мир, где он встречает Марфеуса. Героев ждет жестокая борьба за собственную жизнь против умных тайных агентов.
"Матрица": смотрите онлайн трейлер фильма
"Интерстеллар" (2014)
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
Глобальный упадок урожая и пылевая буря постепенно делают Землю непригодной для жизни. Блестящий физик NASA Брэнд разрабатывает план, чтобы спасти человечество. Он хочет переселить людей в новый дом через червоточину. Однако сначала профессор должен отправить бывшего пилота NASA Купера и команду исследователей через червоточину и галактику, чтобы выяснить, на какой планете может поселиться население Земли.
"Интерстеллар": смотрите онлайн трейлер фильма
"Машинист" (2004)
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Тревор Резник страдает от сильной бессонницы, что негативно влияет на его вес и психическое здоровье. Однажды он становится виновником несчастного случая на работе, в результате которого травмируется его коллега, а состояние главного героя начинает ухудшаться. Тревор все глубже погружается в паранойю, обвиняя в своих проблемах загадочного Ивана.
"Машинист": смотрите онлайн трейлер фильма
