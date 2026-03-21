24 Канал подготовил подборку фильмов, которые заставляют сомневаться в реальности. Выбирайте, что посмотреть в эти выходные.

Фильмы, которые заставляют сомневаться в реальности

"Матрица" (1999)

Рейтинг IMDb: 8.7/10

Нео верит, что Морфеус, которого считают самым опасным человеком в мире, может сказать ему, что такое Матрица. Прекрасная незнакомка Тринини ведет мужчину в подземный мир, где он встречает Марфеуса. Героев ждет жестокая борьба за собственную жизнь против умных тайных агентов.

"Интерстеллар" (2014)

Рейтинг IMDb: 8.7/10

Глобальный упадок урожая и пылевая буря постепенно делают Землю непригодной для жизни. Блестящий физик NASA Брэнд разрабатывает план, чтобы спасти человечество. Он хочет переселить людей в новый дом через червоточину. Однако сначала профессор должен отправить бывшего пилота NASA Купера и команду исследователей через червоточину и галактику, чтобы выяснить, на какой планете может поселиться население Земли.

"Машинист" (2004)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Тревор Резник страдает от сильной бессонницы, что негативно влияет на его вес и психическое здоровье. Однажды он становится виновником несчастного случая на работе, в результате которого травмируется его коллега, а состояние главного героя начинает ухудшаться. Тревор все глубже погружается в паранойю, обвиняя в своих проблемах загадочного Ивана.

Какой новый фильм посмотреть на Netflix?

Кстати, 20 марта на Netflix вышел долгожданный фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" – продолжение истории о Томасе Шелби, роль которого играет оскароносный Киллиан Мерфи.

События ленты разворачиваются в Бирмингеме в 1940 году. Посреди Второй мировой войны Томас Шелби вынужден вернуться из добровольного изгнания, чтобы столкнуться с наиболее разрушительным испытанием в своей жизни.

Будущее семьи и страны оказывается под угрозой. Томас должен столкнуться с собственными демонами и решить: противостоять своему наследию или сжечь его дотла.