24 Канал підготував добірку фільмів, які змушують сумніватися в реальності. Обирайте, що подивитися цими вихідними.

Теж цікаво Не дивіться цей фільм, бо він розіб'є серце: високорейтингова драма, яка змушує задуматись

Фільми, які змушують сумніватися в реальності

"Матриця" (1999)

Рейтинг IMDb: 8.7/10

Нео вірить, що Морфеус, якого вважають найнебезпечнішою людиною у світі, може сказати йому, що таке Матриця. Прекрасна незнайомка Трініні веде чоловіка у підземний світ, де він зустрічає Марфеуса. На героїв чекає жорстока боротьба за власне життя проти розумних таємних агентів.

"Інтерстеллар" (2014)

Рейтинг IMDb: 8.7/10

Глобальний занепад урожаю та пилова буря поступово роблять Землю непридатною для життя. Блискучий фізик NASA Бренд розробляє план, щоб урятувати людство. Він хоче пересилити людей до нового дому через червоточину. Проте спершу професор має відправити колишнього пілота NASA Купера і команду дослідників через червоточину і галактику, щоб з'ясувати, на якій планеті може оселитися населення Землі.

"Машиніст" (2004)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Тревор Рєзнік страждає від сильного безсоння, що негативно впливає на його вагу та психічне здоров'я. Якось він стає винуватцем нещасного випадку на роботі, внаслідок якого травмується його колега, а стан головного героя починає погіршуватися. Тревор усе глибше поринає в параною, звинувачуючи у своїх проблемах загадкового Івана.

Який новий фільм подивитися на Netflix?

До речі, 20 березня на Netflix вийшов довгоочікуваний фільм "Гострі картузи. Безсмертний" – продовження історії про Томаса Шелбі, роль якого грає оскароносний Кілліан Мерфі.

Події стрічки розгортаються у Бірмінгемі у 1940 році. Посеред Другої світової війни Томас Шелбі змушений повернутися з добровільного вигнання, щоб зіткнутися з найбільш руйнівним випробуванням у своєму житті.

Майбутнє сім'ї та країни опиняється під загрозою. Томас повинен зіштовхнутися з власними демонами й вирішити: протистояти своїй спадщині чи спалити її дотла.